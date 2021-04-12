Снос исторического здания купца Уткина в Киеве — это варварство. Об этом написал министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

Ткаченко отметил, что это здание, согласно историко-архитектурному опорному плану города, входит в исторический ареал застройки города.

— Я сам — коренной киевлянин и немало моих командировок или путешествий по стране начинались именно с железнодорожного вокзала. Каждый раз подъезжая к привокзальной площади — обращал внимание на это здание. Оно выделялось — доходный дом Уткина, которому более 120 лет. Теперь его снесли. Для того, чтобы построить очередной отель или ТРЦ.

Министр добавил, что это самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство — за что предусмотрена уголовная ответственность.

— МКИП не давало никаких разрешений на строительство в историческом ареале, поэтому однозначно выступаем против и уже осуществляем проверку.

Ткаченко отметил, что системная и хаотическая застройка и уничтожение исторических памятников напоминают онкологическую болезнь.

— Метастазы нарушений достигли критической стадии для столицы. В министерстве мы инициировали разработку законопроекта по предотвращению разрушения и уничтожения недвижимого культурного наследия.

Текст законопроекта под № 4561 уже зарегистрирован и предусматривает внесение изменений в законодательные акте: по упорядочению культурного наследия, о полномочиях местной власти в этом вопросе, об ответственности за уничтожение или повреждение памятников. До реального срока и миллионных штрафов.

— Также правоохранительные органы должны провести тщательное расследование, кто дал “разрешение” на уничтожение исторического здания. Потому что отелей и покерных клубов в Киеве становится все больше, а вот того, чем столица гордилась веками — все меньше, — подытожил Ткаченко.

Снос исторического поместья

Накануне в центре Киева снесли доходный дом Уткина, который был возведен в XIX веке.

Это была единственное дореволюционное здание квартала между Жилянской, Льва Толстого, Петлюры и рекой Лыбидь. По разным данным на месте исторического здания планируют построить 26-этажный ЖК Апарт-отель Times.

Источник: Александр Ткаченко