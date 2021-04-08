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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

В’язниця за брехню в декларації та ЗНО: Рада збереться на два позачергових засідання

Наступного тижня Верховна Рада України запланувала два позачергові засідання, під час яких народні депутати планують розглянути низку законодавчих ініціатив.

Верховна Рада

Планується, що позачергові засідання ВР відбудуться у вівторок та четвер, 13 та 15 квітня, після чергових засідань.

Серед найважливіших – політики планують обговорити проект №4533 Закону про конституційну процедуру. Згідно з документом, планується збільшити штрафи за брехню у декларації та навмисне неподання документу державними службовцями. Також у випадку затвердження законопроекту чиновників можуть позбавляти волі терміном до двох років.

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Також нардепи розглянуть проект №4210, яким планується внести зміни до низки законів України щодо удосконалення процедур оборонного планування. Йдеться про удосконалення заходів оборони з урахуванням досвіду держав-членів НАТО та Євросоюзу.

На порядку денному також законопроект №5014, який передбачає надання здобувачам повної загальної середньої освіти права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання (річне оцінювання, ДПА чи ЗНО).

Зазначається, що перелік розгляду законопроектів у порядку денному позачергового засідання може доповнюватися.

Захист боржників від колекторів

Президент Володимир Зеленський 7 квітня підписав закон №4241, який передбачає захист позичальників від колекторів. Планується, що в Україні створять публічний реєстр колекторських компаній.

Цей реєстр вестиме Національний банк України. Усі колекторські компанії, які функціонують на території країни, повинні будуть в ньому зареєструватися.

Джерело: Євгенія Кравчук

Фото: Dreamstime

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