Будуть певні видимі і невидимі наслідки: Білий дім про ескалацію на Донбасі

У США занепокоєні стягуванням російських військ до кордону з Україною, тому у Білому домі заявили, що РФ варто чекати на певні наслідки після таких дій.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

Також Псакі додала, що протягом вихідних у США стежили за ситуацією зі стягуванням російських військ до кордону. За її словами, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін цього тижня зустрічатимуться з партнерами НАТО.

“There will be some consequences that are seen and some that are unseen.” As Secretary Blinken and Secretary Austen travel to Brussels for talks, White House Spokesperson Jen Psaki comments on about Russia’s troop buildup and escalations. pic.twitter.com/COhR0ogeAd

