PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Будуть певні видимі і невидимі наслідки: Білий дім про ескалацію на Донбасі

У США занепокоєні стягуванням російських військ до кордону з Україною, тому у Білому домі заявили, що РФ варто чекати на певні наслідки після таких дій.

російські військові

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

– Ми давно казали: будуть певні видимі наслідки і такі, що побачити не можна. Я не даватиму вам меню наших опцій. Коли ми будемо готові їх анонсувати, ми це зробимо і поділимося деталями з усіма, – зазначила вона.

Також Псакі додала, що протягом вихідних у США стежили за ситуацією зі стягуванням російських військ до кордону. За її словами, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін цього тижня зустрічатимуться з партнерами НАТО.

Тому Псакі переконана, що російська агресія також стане темою для дискусії. Крім того, США контактують з українськими посадовцями різного рівня.

Читайте
Меркель вимагає від Росії припинити стягувати війська до кордонів України

Реакція США на агересію РФ

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен попередив РФ про наслідки агресивних дій щодо України. Зокрема, політик підкреслив, що серйозно занепокоєний діями Росії.

Крім того, Блінкен разом з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом закликали Кремль припинити нарощувати військову міць біля кордонів України і на території окупованого Криму.

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка