Будуть певні видимі і невидимі наслідки: Білий дім про ескалацію на Донбасі

У США занепокоєні стягуванням російських військ до кордону з Україною, тому у Білому домі заявили, що РФ варто чекати на певні наслідки після таких дій.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

– Ми давно казали: будуть певні видимі наслідки і такі, що побачити не можна. Я не даватиму вам меню наших опцій. Коли ми будемо готові їх анонсувати, ми це зробимо і поділимося деталями з усіма, – зазначила вона.

Також Псакі додала, що протягом вихідних у США стежили за ситуацією зі стягуванням російських військ до кордону. За її словами, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін цього тижня зустрічатимуться з партнерами НАТО.

“There will be some consequences that are seen and some that are unseen.” As Secretary Blinken and Secretary Austen travel to Brussels for talks, White House Spokesperson Jen Psaki comments on about Russia’s troop buildup and escalations. pic.twitter.com/COhR0ogeAd — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 13, 2021

Тому Псакі переконана, що російська агресія також стане темою для дискусії. Крім того, США контактують з українськими посадовцями різного рівня.

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Реакція США на агересію РФ

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен попередив РФ про наслідки агресивних дій щодо України. Зокрема, політик підкреслив, що серйозно занепокоєний діями Росії.

Крім того, Блінкен разом з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом закликали Кремль припинити нарощувати військову міць біля кордонів України і на території окупованого Криму.