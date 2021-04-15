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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Зеленський підписав закон про легалізацію електронних паспортів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1368-ІХ, який прирівнює електронні паспорти до паперових.

Володимир Зеленський

Документ на законодавчому рівні встановлює використання електронного паспорта для підтвердження особи на вимогу правоохоронців, для поїздок у межах України та за кордоном літаком чи залізницею, під час фінансових операцій, отримання різноманітних послуг тощо.

Скористатися електронним паспортом можуть власники ID-карток або закордонних біометричних паспортів. Закон набере чинності 23 серпня 2021 року.

– Сьогодні близько 5 млн громадян України користуються е-паспортами (цифровими образами ID-карток) через мобільний додаток порталу державних послуг Дія, – йдеться у повідомленні Офісу президента.

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Закон про електронний паспорт

30 березня 2021 року Верховна Рада України ухвалила законопроект №4355, який прирівнює е-паспорти до паперових.

За проголосували 302 нардепи. Таким чином Україна стала першою країною, де електронний паспорт має таке ж значення, як звичайні документи.

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