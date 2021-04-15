Червонокнижні сірі журавлі в біосферному заповіднику Асканія Нова на Херсонщині загинули внаслідок отруєння препаратом, який використовують для боротьби з гризунами.

Про це свідчать результати судової експертизи Харківського науково-дослідного інституту. Напередодні туди направили на дослідження екземпляри загиблих птахів.

Після проведення ветеринарної та екологічної експертиз науковці встановили, що загибель птахів сталася саме через отруєння діючою речовиною бродіфакум, яка входить до складу агрохімічних препаратів, що використовуються для боротьби з гризунами.

Окрім того, поліцейські наголосили, що з початку 2021 року до них надійшло 25 повідомлень про загибель червонокнижних птахів на території заповідника Асканія Нова, а також на полях сільгосппризначення.

Зокрема, у Каховському районі перевірили 52 фермерських господарств. Так, у деяких виявили хімічні препарати на основі бродіфакуму.

Нині на території цих господарств проводять розслідування. Перевіряють документацію оренди земельних ділянок та дозвільну документацію на застосування пестицидів та агрохімікатів, які використовувались для боротьби з гризунами.



















Загибель птахів в Асканії Новій: експертиза встановила причину смерті журавлів / 5 фотографий

Масова загибель птахів в Асканії Новій

Наприкінці березня у біосферному заповіднику Асканія Нова масово загинули червонокнижні сірі журавлі.

Так, на території заповіднику знайшли 61 мертвого птаха. Журавлів відправили на дослідження, щоб встановити точну причину їхньої смерті.