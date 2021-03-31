У біосферному заповіднику Асканія Нова знову зафіксовано масову загибель червонокнижних сірих журавлів, поліція відкрила кримінальне провадження.

На території заповіднику знайшли 61 мертвого птаха, повідомляє поліція Херсонської області.

Наразі мертвих журавлів досліджує інститут у Харкові, щоб встановити точну причину їх смерті.

У поліції також повідомляють, що до них надійшло 13 звернень про виявлення у Асканії Новій трупів різних птахів, що занесені до Червоної книги України.

Це не перший випадок масової загибелі сірих журавлів, перший випадок зафіксували на початку січня 2021 року.

Тоді, за тиждень загинуло 185 рідкісних птахів, причиною смерті стало отруєння зерном, яке було оброблено агрохімікатами та неправильно утилізовано.

Поліція області відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення або псування земель.