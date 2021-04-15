Краснокнижные серые журавли в биосферном заповеднике Аскания Нова на Херсонщине погибли из-за отравления препаратом, который используют для борьбы с грызунами.

Об этом свидетельствуют результаты судебной экспертизы Харьковского научно-исследовательского института. Накануне туда направили на исследование экземпляры погибших птиц.

После проведения ветеринарной и экологической экспертиз ученые установили, что гибель птиц произошла именно из-за отравления действующим веществом бродифакум, который входит в состав агрохимических препаратов, используемых для борьбы с грызунами.

Кроме того, полицейские отметили, что с начала 2021 года к ним поступило 25 сообщений о гибели краснокнижных птиц на территории заповедника Аскания Нова, а также на полях сельхозназначения.

В частности, в Каховском районе проверили 52 фермерских хозяйства. Так, в некоторых обнаружили химические препараты на основе бродифакума.

Сейчас на территории этих хозяйств проводят расследование. Проверяют документацию аренды земельных участков и разрешительную документацию на применение пестицидов и агрохимикатов, которые использовались для борьбы с грызунами.



















Гибель птиц в Аскании Новой: экспертиза установила причину смерти журавлей / 5 фотографий

Массовая гибель птиц в Аскании Новой

В конце марта в биосферном заповеднике Аскания Нова массово погибли краснокнижные серые журавли.

Так, на территории заповедника нашли 61 мертвую птицу. Журавлей отправили на исследование, чтобы установить точную причину их смерти.