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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

В Асканії-Новій через хімікати масово гинуть журавлі із Червоної книги

На території біосферного заповідника Асканія-Нова, який розташовується в Херсонській області, зафіксували масову загибель молодих сірих журавлів. Ці птахи занесені до Червоної книги.

В Асканії-Новій через хімікати масово гинуть журавлі із Червоної книги

Про це повідомила глава Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька.

Птахи вмирають по кілька днів у муках.

За даними фахівців, журавлі отруїлися, оскільки в їх внутрішніх органах і м’язах знайшли хімікати, які використовуються агропідприємствами.

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Фахівці мають дві версії інциденту: наслідки боротьби з гризунами на полях і безвідповідальний підхід до утилізації протравленого зерна, яке могли просто викинути на поле.

Нині триває розслідування і встановлюються причетні до злочину.

В Асканії-Новій через хімікати масово гинуть журавлі із Червоної книги

В Асканії-Новій загинуло 185 журавлів

Фото: Depositphotos

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