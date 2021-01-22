В Асканії-Новій через хімікати масово гинуть журавлі із Червоної книги

На території біосферного заповідника Асканія-Нова, який розташовується в Херсонській області, зафіксували масову загибель молодих сірих журавлів. Ці птахи занесені до Червоної книги.

Про це повідомила глава Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька.

Птахи вмирають по кілька днів у муках.

За даними фахівців, журавлі отруїлися, оскільки в їх внутрішніх органах і м’язах знайшли хімікати, які використовуються агропідприємствами.

Читайте На Чернігівщині браконьєр вбив тварину з Червоної книги України

Фахівці мають дві версії інциденту: наслідки боротьби з гризунами на полях і безвідповідальний підхід до утилізації протравленого зерна, яке могли просто викинути на поле.

Нині триває розслідування і встановлюються причетні до злочину.

В Асканії-Новій загинуло 185 журавлів