В Асканії-Новій через хімікати масово гинуть журавлі із Червоної книги

На території біосферного заповідника Асканія-Нова, який розташовується в Херсонській області, зафіксували масову загибель молодих сірих журавлів. Ці птахи занесені до Червоної книги.
Про це повідомила глава Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька.
Птахи вмирають по кілька днів у муках.
За даними фахівців, журавлі отруїлися, оскільки в їх внутрішніх органах і м’язах знайшли хімікати, які використовуються агропідприємствами.
Фахівці мають дві версії інциденту: наслідки боротьби з гризунами на полях і безвідповідальний підхід до утилізації протравленого зерна, яке могли просто викинути на поле.
Нині триває розслідування і встановлюються причетні до злочину.
В Асканії-Новій загинуло 185 журавлів
11 січня стало відомо, що у заповіднику Асканія-Нова впродовж тижня вимерли 185 сірих журавлів із Червоної книги України.
Поліція відкрила кримінальне провадження через забруднення або псування земель.