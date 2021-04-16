Метінвест ухвалив Кодекс ділового партнерства

Група Метінвест ухвалила Кодекс ділового партнерства, щоб гарантувати виключно чесні ділові відносини між компанією та її партнерами.

У компанії підкреслили, що мета кодексу – встановити чіткі стандарти відповідності етичних принципів і вимог у частині ведення бізнесу, якими повинні керуватися як існуючі партнери, так і нові постачальники.

Компанія сподівається, що дотримуватися кодексу будуть всі партнери Метінвесту, їхні співробітники, представники, субпідрядники – фізичні та юридичні особи, а також співробітники Метінвесту щодо партнерів.

За допомогою кодексу група має намір запобігти можливим зловживанням і перевищенням службових повноважень.

Серед основних принципів ділової поведінки компанії – шанобливе ставлення і націленість на співпрацю, охорона праці та навколишнього середовища, конфіденційність інформації, дотримання законодавства та Кодексу етики, а також соціальна відповідальність.

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Зокрема група очікує, що партнери вестимуть справи з компанією відкрито і на високому професійному рівні, дотримувати всі зобов’язання і не використовувати неперевірену інформацію.

Метінвест також розраховує, що партнери, зокрема на території підприємств групи, забезпечать безпечні та здорові умови праці, не допускатимуть нещасних випадків і травматизму співробітників.

Компанія вимагає відкритості, сумлінності та чесності у всіх сферах діяльності. Група розраховує, що партнери протидіятимуть корупції як зі свого боку, так і з боку співробітників Метінвесту.

– Метінвест дотримується принципів сталого розвитку в усіх напрямках роботи. Компанія захищає права людини, оцінює вплив своєї діяльності на місцеві спільноти та прагне підвищити якість їхнього життя. Група сподівається, що її партнери розділятимуть ці цінності та вестимуть бізнес відповідно до високих етичних стандартів, враховуючи свій вплив на навколишнє середовище, економіку і суспільство, – підсумували в прес-службі.

Рейтинг ESG

Міжнародна вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній Метінвест поліпшила рейтинг в області екології, соціальної політики та корпоративного управління (ESG), присвоєний агентством Sustainalytics, провідним незалежним постачальником досліджень, рейтингів і даних в області ESG.

ESG ризик-рейтинг Метінвесту покращився до 31,7 бала у порівнянні з 32,0 балами, присвоєними в червні 2020 року. Такий рейтинг є оцінкою ризиків в області ESG, якими компанія не керує, і проводиться за абсолютною шкалою від 0 до 100. Причому більш низький показник свідчить про меншу кількість некерованих ризиків.

Джерело: Метінвест

Фото: Метінвест