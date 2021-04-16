Метинвест принял Кодекс делового партнерства

Группа Метинвест приняла Кодекс делового партнерства, чтобы гарантировать исключительно честные деловые отношения между компанией и ее партнерами.

В компании подчеркнули, что цель кодекса – установить четкие стандарты соответствия этических принципов и требований в части ведения бизнеса, которыми должны руководствоваться как существующие партнеры, так и новые поставщики.

Компания надеется, что соблюдать кодекс будут все партнеры Метинвеста, их сотрудники, представители, субподрядчики – физические и юридические лица, а также сотрудники Метинвеста в отношении партнеров.

С помощью кодекса группа намерена предотвратить возможные злоупотребления и превышения служебных полномочий.

Среди основных принципов делового поведения компании – уважительное отношение и нацеленность на сотрудничество, охрана труда и окружающей среды, конфиденциальность информации, соблюдение законодательства и Кодекса этики, а также социальная ответственность.

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В частности группа ожидает, что партнеры будут вести дела с компанией открыто и на высоком профессиональном уровне, соблюдать все обязательства и не использовать непроверенную информацию.

Метинвест также рассчитывает, что партнеры, в том числе на территории предприятий группы, обеспечат безопасные и здоровые условия труда, не будут допускать несчастных случаев и травматизма сотрудников.

Компания требует открытости, добросовестности и честности во всех сферах деятельности. Группа рассчитывает, что партнеры будут противодействовать коррупции как со своей стороны, так и со стороны сотрудников Метинвеста.

— Метинвест придерживается принципов устойчивого развития во всех направлениях работы. Компания защищает права человека, оценивает влияние своей деятельности на местные сообщества и стремится повысить качество их жизни. Группа надеется, что ее партнеры будут разделять эти ценности и вести бизнес в соответствии с высокими этическими стандартами, учитывая свое влияние на окружающую среду, экономику и общество, — подытожили в пресс-службе.

Рейтинг ESG

Международная вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний Метинвест улучшила рейтинг в области экологии, социальной политики и корпоративного управления (ESG), присвоенный агентством Sustainalytics, ведущим независимым поставщиком исследований, рейтингов и данных в области ESG.

ESG риск-рейтинг Метинвеста улучшился до 31,7 баллов по сравнению с 32,0 баллами, присвоенными в июне 2020 года. Такой рейтинг является оценкой рисков в области ESG, которыми компания не управляет, и проводится по абсолютной шкале от 0 до 100. При этом более низкий показатель свидетельствует о меньшем количестве неуправляемых рисков.

Источник: Метинвест

Фото: Метинвест