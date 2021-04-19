ОП планує підготувати обмін утримуваними з ОРДЛО на Великдень

Офіс президента планує активізувати процес обміну утримуваних осіб між Україною та ОРДЛО до Великодня.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявила прес-секретар президента України Юлія Мендель.

Йдеться про формат обміну “всіх на всіх”, який заблоковано ще з 2020 року.

– Є дуже багато пунктів, які потрібно виконати. Один з дуже важливих процесів, який був початий ще в 2019 році, але який зараз, на жаль, заблокований – це обмін. Давайте згадаємо, що скоро Великдень. Це хороший привід для того, щоб, можливо, активізувати процес обміну, – пояснила Мендель.

Напередодні Володимир Зеленський мав робочу поїздку до Парижа, де зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном.

Тоді він також зауважив необхідность завершення обміну утримуваних у форматі “всіх на всіх”.

Обмін утримуваними

На початку січня омбудсмен Людмила Денісова зробила заяву про обмін утримуваними з ОРДЛО.

Станом на початок 2021 року кількість незаконно утримуваних громадян України становила 267 осіб.

Абсолютна більшість (226 осіб) – це цивільні громадяни. Також утримуються четверо волонтерів, 37 військових ЗСУ та четверо добовольців.

Окремо Людмила Денісова висловила готовність сприяти поверненню громадян, які перебувають в місцях несвободи на території РФ і тимчасово окупованого Криму.