ОП планирует подготовить обмен удерживаемыми с ОРДЛО на Пасху

Офис президента планирует активизировать процесс обмена удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО к Пасхе.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Речь идет о формате обмена “всех на всех”, заблокированном еще с 2020 года.

— Есть очень много пунктов, которые нужно выполнить. Один из очень важных процессов, который был начат еще в 2019 году, но который сейчас, к сожалению, заблокирован — это обмен.

Давайте вспомним, что скоро Пасха. Это хороший повод для того, чтобы, возможно, активизировать процесс обмена, — пояснила Мендель.