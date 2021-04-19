ОП планирует подготовить обмен удерживаемыми с ОРДЛО на Пасху

Офис президента планирует активизировать процесс обмена удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО к Пасхе.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
Речь идет о формате обмена “всех на всех”, заблокированном еще с 2020 года.
— Есть очень много пунктов, которые нужно выполнить. Один из очень важных процессов, который был начат еще в 2019 году, но который сейчас, к сожалению, заблокирован — это обмен.
Давайте вспомним, что скоро Пасха. Это хороший повод для того, чтобы, возможно, активизировать процесс обмена, — пояснила Мендель.
Накануне Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Париж встречался с президентом Франции Эмануэлем Макроном.
Тогда он также отметил необходимость завершения обмена удерживаемых в формате “всех на всех”.
Обмен удерживаемыми
В начале января омбудсмен Людмила Денисова сделала заявление об обмене удерживаемыми с ОРДЛО.
По состоянию на начало 2021 количество незаконно удерживаемых граждан Украины составляла 267 человек.
Абсолютное большинство (226 человек) — это гражданские люди. Также содержатся четверо волонтеров, 37 военных ВСУ и четверо добровольцев.
Отдельно Людмила Денисова выразила готовность содействовать возвращению граждан, находящихся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма.