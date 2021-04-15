Заради миру на Донбасі українська делегація ТКГ працюватиме цілодобово – Кравчук

Українська делегація ТКГ готова працювати у цілодобовому режимі, аби досягти миру на Донбасі якнайшвидше.

Про це за підсумками загального засідання заявив голова делегації, перший президент України Леонід Кравчук.

Сторони погодилися, що продовження обговорення має відбуватися в Підгрупі з безпеки, тому українська сторона ініціювала її позачергове засідання.

Леонід Кравчук також окреслив головні напрямки роботи української делегації Тристоронньої контактної групи.

Окрім контролю та збереження режиму припинення вогню, продовжиться процес звільнення утримуваних осіб та розблокування російською стороною роботи КПВВ.

– Українська делегація вважає критично важливим повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню та посилити ефективний контроль за його виконанням, – йдеться у повідомленні.

Також Леонід Кравчук підкреслив, що жодні спроби тиску на Україну з боку російських найманців не матимуть успіху.

Наступне чергове засідання ТКГ заплановане на 28 квітня.

ГУР України про ситуацію на кордоні

14 березня начальник ГУР Міноборони України назвав три варіанти розвитку подій на російсько-українського кордоні, пов’язаних зі стягненням регулярних військ РФ.

Кирило Буданов розповів про можливі залякування, провокації та застосування прямої сили.

За даними української розвідки, до кінця квітня кількість кадрових військових РФ біля російсько-українського кордону зросте до 110 тисяч.

Усі перелічені заходи є перевіркою військ РФ до оперативного застосування, і головним сигналом стане лише політичне рішення Кремля.

Фото: Леонід Кравчук