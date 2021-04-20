Радники голів держав нормандської четвірки від України, Німеччини, Франції та Росії планують провести наступну зустріч безпосередньо на лінії розмежування, щоб ухвалити рішення в конкретних умовах.

Таку пропозицію вони озвучили 19 квітня під час відеоконференції.

Головним питанням зустрічі було обговорення практичних кроків, необхідних для дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Конкретні заходи для вдосконалення механізму контролю за його дотриманням має опрацювати підгрупа з безпеки ТКГ на засіданні 20 квітня о 10.00.

Засідання радників нормандської четвірки

19 квітня до засідання радників нормандської четвірки всі чотири країни-учасниці – Німеччина, Франція, Україна і Росія – мали підготувати доповнення до розроблених німецько-французькою стороною кластерів.

Сторони мали повідомити, з якими положеннями погоджуються, а з якими – ні.