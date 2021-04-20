Суд заочно арештував екс-міністра внутрішніх справ Захарченка і його заступника

Печерський районний суд Києва заочно арештував колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та його заступника Віктора Ратушняка.

Їх підозрюють у незаконному ввезенні в Україну гранат з Росії.

Таке рішення суду надає право розпочати процедуру екстрадиції Захарченка і його заступника.

За інформацією слідства, щоб озброїти особовий склад працівників органів внутрішніх справ, колишні посадовці міністерства організували у січні 2014 року незаконну поставку в Україну 13 406 гранат виробництва Російської Федерації.

Крім того, Віталій Захарченко та його заступник Віктор Ратушняк організували безпідставне митне оформлення ввезених гранат та сплату МВС України більше 1 млн 177 тис. грн митних платежів.

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Гранати, які завезли з Росії, не входили до переліку спецзасобів, які перебували на озброєнні МВС, і не пройшли випробування Міністерства охорони здоров’я України.

Через те, що під час Революції гідності 18 та 19 лютого 2014 року тодішні працівники правоохоронних органів застосовували їх проти мітингувальників, травми отримали 86 людей.

Зокрема, за даними слідства, тяжкі тілесні ушкодження тоді зафіксували у 17 постраждалих, середньої тяжкості – у 23, легкі – у 45. Одна людина загинула.

Екстрадиція Януковича

Наприкінці березня цього року суд також залишив чинним заочний арешт колишньому президенту України Віктору Януковичу у справі про захоплення державної влади.

Таке рішення дозволяє Україні почати процедуру екстрадиції Януковича та звернутися до суду за дозволом на спеціальне досудове розслідування.