Суд заочно арестовал экс-министра внутренних дел Захарченко и его заместителя

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка.

Их подозревают в незаконном ввозе в Украину гранат из России.

Такое решение суда дает право начать процедуру экстрадиции Захарченко и его заместителя.

По информации следствия, чтобы вооружить личный состав работников органов внутренних дел, бывшие чиновники министерства организовали в января 2014 года незаконную поставку в Украину 13 406 гранат производства Российской Федерации.

Кроме того, Виталий Захарченко и его заместитель Виктор Ратушняк организовали безосновательное таможенное оформление ввозимых гранат и уплату МВД Украины более 1 млн 177 тыс. грн таможенных платежей.

Гранаты, которые завезли из России, не входили в перечень спецсредств, состоящих на вооружении МВД, и не прошли испытания Министерства здравоохранения Украины.

Из-за того, что во время Революции достоинства 18 и 19 февраля 2014 года тогдашние работники правоохранительных органов применяли их против митингующих, травмы получили 86 человек.

В частности, по данным следствия, тяжкие телесные повреждения тогда зафиксировали у 17 пострадавших, средней тяжести — у 23, легкие — у 45. Один человек погиб.

Экстрадиция Януковича

В конце марта этого года суд также оставил в силе заочный арест бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о захвате государственной власти.

Такое решение позволяет Украине начать процедуру экстрадиции Януковича и обратиться в суд за разрешением на специальное досудебное расследование.