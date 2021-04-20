Україна втратила одну позицію в Індексі свободи преси. Тепер у рейтингу міжнародної правозахисної організації Репортери без кордонів Світовий індекс свободи преси 2021 вона посідає 97 місце.
У доповіді зазначають, що минулого року в Україні зафіксували понад 170 випадків випадків застосування насильства щодо співробітників ЗМІ.
Загалом ситуацію в країні Репортери без кордонів характеризують як проблематичну. Це середня з п’яти можливих оцінок за шкалою від доброї до дуже поганої.
Згідно з доповіддю, на погіршення ситуації зі свободою преси в Україні, як і в багатьох інших країнах, суттєво вплинула пандемія коронавірусу.
Зокрема, за минулий рік в Україні зросли соціальна напруженість та вороже ставлення до медіа, через те, що суспільство дратувала ситуація з поширенням Covid-19 та протиепідемічні заходи, які запроваджувала влада.
Тому правозахисники зазначають, що на українських журналістів нападали роздратовані місцеві бізнесмени та перехожі.
Індекс сприйняття корупції
Водночас за рік Україна поліпшила свій показник у рейтингу сприйняття корупції. Вона піднялася на 117 місце серед 180 країн.
Вдалося покращити показник завдяки запуску Вищого антикорупційного суду та перезапуску НАЗК.
Джерело: Репортери без кордонів