Украина потеряла одну позицию в Индексе свободы прессы. Теперь в рейтинге международной правозащитной организации Репортеры без границ Мировой индекс свободы прессы 2021 она занимает 97 место.

В докладе отмечают, что в прошлом году в Украине зафиксировали более 170 случаев случаев применения насилия по отношению к сотрудникам СМИ.

В целом ситуацию в стране Репортеры без границ характеризуют как проблематичную. Это средняя из пяти возможных оценок по шкале от хорошей до очень плохой.

Читайте Беларусь потеряла почти 100 позиций в рейтинге безопасных стран

Согласно докладу, на ухудшение ситуации со свободой прессы в Украине, как и во многих других странах, существенно повлияла эпидемия коронавируса.

В частности, за прошлый год в Украине выросли социальная напряженность и враждебное отношение к медиа из-за того, что общество раздражала ситуация с распространением Covid-19 и противоэпидемические меры, которые вводила власть.

Поэтому правозащитники отмечают, что на украинских журналистов нападали раздраженные местные бизнесмены и прохожие.

Индекс восприятия коррупции

В то же время за год Украина улучшила свой показатель в рейтинге восприятия коррупции. Она поднялась на 117 место среди 180 стран.

Удалось улучшить показатель благодаря запуску Высшего антикоррупционного суда и перезапуска НАПК.

Источник: Репортеры без границ