Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Унікальний Чинадіївський замок на Закарпатті: чому на межі закриття та хто рятує

Унікальний Чинадіївський замок на Закарпатті через пандемію коронавірусу опинився у величезній скруті. 

Він зачинений для туристів, а традиційні фестивалі, виставки та концерти, які проходили тут чи не щотижня, уже другий рік скасовані. Дійшло до того, що коней годувати нічим, каже художник Йосип Бартош, котрий уже 20 років орендує і поступово відновлює цей середньовічний палац. Від держави фінансової підтримки немає.

Читайте
У Дніпрі юні винахідники створили робота-тренера для паралімпійців

Доглядати і відновлювати замок художнику допомагає волонтер. Поки карантин, він реставрує унікальні кам’яні стіни 15 століття – знімає з них непотрібну штукатурку. При відвідувачах таку роботу не виконати. Магазин із будматеріалами пішов назустріч – дає товар у борг.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Укрзалызниця запустить додаткові рейси на Закарпаття до травневих свят
Укрзалызниця запустить додаткові рейси на Закарпаття до травневих свят
Велике будівництво: до літа на Закарпатті повністю оновлять найдовшу трасу
Велике будівництво: до літа на Закарпатті повністю оновлять найдовшу трасу
На Закарпатті посилюватимуть карантин в окремих громадах – голова ОДА
На Закарпатті посилюватимуть карантин в окремих громадах – голова ОДА
Закарпаття виходить з червоної карантинної зони – дата
Закарпаття виходить з червоної карантинної зони – дата
У гідрокостюмах в крижану воду: як працює контрабанда цигарок на Закарпатті
У гідрокостюмах в крижану воду: як працює контрабанда цигарок на Закарпатті
Житель Закарпаття нелегально переправляв росіян за кордон
Житель Закарпаття нелегально переправляв росіян за кордон
У Карпатах перестали шукати туриста з Києва, який зник у лютому
У Карпатах перестали шукати туриста з Києва, який зник у лютому
Високу смертність від Covid-19 на Закарпатті прогнозують ще тиждень
Високу смертність від Covid-19 на Закарпатті прогнозують ще тиждень
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка