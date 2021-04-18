Унікальний Чинадіївський замок на Закарпатті: чому на межі закриття та хто рятує

Унікальний Чинадіївський замок на Закарпатті через пандемію коронавірусу опинився у величезній скруті.

Він зачинений для туристів, а традиційні фестивалі, виставки та концерти, які проходили тут чи не щотижня, уже другий рік скасовані. Дійшло до того, що коней годувати нічим, каже художник Йосип Бартош, котрий уже 20 років орендує і поступово відновлює цей середньовічний палац. Від держави фінансової підтримки немає.

Доглядати і відновлювати замок художнику допомагає волонтер. Поки карантин, він реставрує унікальні кам’яні стіни 15 століття – знімає з них непотрібну штукатурку. При відвідувачах таку роботу не виконати. Магазин із будматеріалами пішов назустріч – дає товар у борг.

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