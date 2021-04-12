Ще один претендент на знищення: у Києві занепадає будівля дитячої лікарні

У вихідні за дозволом столичної влади знищили ще один давній, але міцний будинок. Він простояв 120 років і міг би й далі, але в інтересах забудовників звести на його місці черговий пафосний хмарочос.

Такими швидкими темпами фактично без правоохоронних і пам’яткоохоронних гальм столична влада безжально позбавляє місто затишку, комфорту та історії, адже нема будинку і нема про що згадати. А з будівлями пов’язані дуже цікаві та повчальні історії – як от із ще одним претендентом на знищення, окрасою Паркової алеї, колишньою дитячою лікарнею.

На мальовничій Парковій дорозі у Києві навпроти вертолітного майданчика Януковича занепадає будівля дитячої лікарні, зведеної понад століття тому. Будинок був втіленням шляхетності киян заради доброї мети. Тоді у Києві була біда: висока смертність дітей з хронічними хворобами – туберкульозом, поліомієлітом, онкологією.

Небайдужа дружина одного з чиновників Софія Лихарьова створила благодійний фонд для лікування таких дітей. Згодом до проекту долучились багаті бізнесмени: Лев Бродський (він виділив аж 50 тис. карбованців) і Семен Могилевцев. Завдяки їм звели красиве приміщення дитячої лікарні.

Підрядником виступив також відомий бізнесмен Лев Гінзбург. Архітекторами стали талановиті Михайло Артинов та Адольф Мінкус. Медперсонал очолив професор Карл Трітшель.

Після зведення лікарні меценатам довелось і далі допомагати – грошима, матеріалами, їжею. Активісти збирали кошти де тільки могли – на благодійних вечорах, концертах, лотереях. На Хрещатику їм віддавали гроші від реклами біля пошти.

У радянські часи тут теж була лікарня. Проте нині історична будівля занепадає – кімнати холодні й недоглянуті, така фактура приваблює хіба що кіношників. Спорудою начебто управляє Державне управління справами, проте у державних реєстрах немає жодних даних про ці споруди. Відсутність інформації – тривожний сигнал для долі пам’ятки архітектури та небайдужих киян.

У цивілізованій державі, де бережуть свою історію, такий архітектурний ансамбль точно б відреставрували та зробили музей чи мистецьку галерею. Наші чиновники найчастіше думають про гроші, тому за декілька років тишком-нишком поруч з вертолітним майданчиком може вирости черговий хмарочос або бізнес-центр.

У Києві знесли історичний маєток купця Уткіна

У центрі Києві знесли чергову історичну будівлю – 120-річний будинок Уткіна, зведений у XX столітті. Будівля розташовувалася біля залізничного вокзалу на вулиці Симона Петлюри, 29.

Це була єдина дореволюційна будівля кварталу між Жилянською, Льва Толстого, Петлюри та річкою Либідь. Охоронного статусу будинок не мав, однак він зберігся в чудовому стані.

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