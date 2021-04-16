Авіакомпанія WINDROSE airlines вже у червні запустить регулярні авіарейси за маршрутами: Київ-Ужгород-Київ, Київ-Чернівці-Київ та Київ-Кривий Ріг-Київ.

Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомив заступник керівника Офісу президента, координатор президентської програми Велике будівництво Кирило Тимошенко.

Додаткові три міста поповнять перелік аеропортів, з якими WINDROSE раніше вже встановила внутрішнє авіасполучення: Львів, Івано-Франківськ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Херсон та Миколаїв.

– У найближчі роки в рамках президентської програми Велике будівництво ми плануємо відновити 16 регіональних аеропортів, – сказав Тимошенко.

За його словами, розвиток мережі внутрішніх аеропортів є частиною Переліку пріоритетних для держави інвестиційних проектів до 2023 року, затверджених Кабміном в кінці минулого року.

На цьому, зазначив Тимошенко, особливо акцентує президент Володимир Зеленський.

Нові рейси WINDROSE airlines здійснюватимуться на нових комфортабельних літаках ATR-72-600, спеціально призначених для регіональних перевезень.

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Заступник голови ОП також наголосив, що державна влада орієнтована на популяризацію серед українців культури внутрішніх авіаперельотів і створення для перевізників комфортних умов для роботи.

Досвід 2020 року показав, що розвиток внутрішньої авіації дозволить підтримувати авіакомпанії у кризові часи, додав він.

Як сказав голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, аеропорт у Кривому Розі буде обслуговувати потреби 600-тисячного міста і двох великих областей – Дніпропетровської і Кіровоградської.

Ці рейси вдихнуть нове життя в сам аеропорт і весь регіон.

Він також додав, що реконструкція Міжнародного аеропорту в Кривому Розі є частиною програми президента Велике будівництво і виконується коштами державного, місцевого бюджетів та інвесторів.

Раніше Кирило Тимошенко також повідомив, що одним із пріоритетних напрямків програми Велике будівництво в 2021 році буде відновлення мережі місцевих доріг.

Заарештовано 12 російських літаків за польоти в Крим

Суд арештував 12 літаків російської авіакомпанії, які перевозили пасажирів до пункту пропуску Сімферополь-авіа, закритого Україною.

У прокуратурі нагадали, що перельоти іноземних авіакомпаній до тимчасово окупованої території Криму сприймаються Україною як порушення норм міжнародного права.