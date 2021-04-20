У Чернігівській області на дорозі міжнародного значення М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі тривають активні дорожньо-ремонтні роботи.

Загалом у 2021 році в рамках президентської програми Велике будівництво планується відновити 37,64 км траси М-01, що сполучає регіон зі столицею, повідомляє Чернігівська ОДА.

Дорожньо-ремонтні роботи поновилися наприкінці березня, наразі триває відновлення двох ділянок: від села Калитянське до повороту на село Сокирин і від села Лемеші до села Кіпті.

Як повідомила голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко, за три тижні, що минули з початку робіт, дорожники вже встигли зняти 132,5 тис. квадратних метрів старого асфальту, укласти трьома шарами загалом 62 тис. квадратних метрів нового покриття і влаштувати водопропускну трубу на 91-му кілометрі траси.

— Міжнародна траса М-01 відіграє значну роль у житті кожного жителя області. Проект спрямований на поліпшення якості інфраструктури. В цьому випадку – це нова дорога, узбіччя, безпечні переходи та освітлення, – сказала Коваленко.

У 2021 році в межах області трасу М-01 мають відремонтувати на ділянці, що проходить через шість населених пунктів Козелецької та Коптівської територіальних громад: села Калитянське, Сираї, Єрків, Гарбузин, Лемеші та Кіпті.

А загалом, як відзначають в ОДА, у 2021 році в рамках програми президента Велике будівництво в Чернігівській області має бути відновлено 182 кілометри доріг державного значення та 14 мостів.

Також у масштабах України у 2021 році буде побудовано та відновлено 6 500 км доріг та 245 штучних споруд. Про це заявив заступник керівника Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко.

Нові траси під Києвом

У рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво на під’їздах до Києва почали зводити одразу три транспортні розв’язки.

Три розв’язки під Києвом забезпечать безпечний розподіл транспортних потоків, розвантажать транспортні вузли на міжнародних трасах та створять умови для безпечного руху в місцях концентрації транспорту поблизу столиці.