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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Продовження адаптивного карантину: Кабмін зробив винятки для учасників іспитів

ЗНО, іспит, школа

Кабінет міністрів України дозволив проводити єдиний державний кваліфікаційний іспит і тестові іспити Крок у регіонах, які входять до червоної зони карантину.

Учасникам Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з Криму та ОРДЛО можна не проходити самоізоляцію після поїздок до регіонів червоної зони.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України №405 щодо продовження адаптивного карантину до 30 червня 2021 року.

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Адаптивний карантин

Адаптивний карантин в Україні з поділом на червоні, помаранчеві, жовті та зелені зони, а також режим надзвичайної ситуації продовжили до 30 червня.

Таке рішення 21 квітня ухвалив Кабінет міністрів. Після цього міністр Кабміну Олег Немчінов заявив, що дію карантину можуть продовжити й після 30 червня.

Джерело: Урядовий портал

Фото: УНІАН

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