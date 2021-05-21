21 травня стартувала основна сесія ЗНО 2021. Цьогоріч першим предметом, який складуть випускники шкіл, буде хімія.

У 2021 році вступна кампанія в Україні зазнала деяких змін через пандемію коронавірусу. 13 квітня Верховна Рада ухвалила законопроект щодо звільнення учнів від проходження Державної підсумкової атестації.

Як тепер випускники отримають оцінки за результатами навчання, кому потрібно проходити ЗНО, коли подавати документи та інші нюанси вступної кампанії 2021, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Скасування ДПА 2021 для 11 класів

Цього року учні 4, 9 та 11 класів, а також студенти професійно-технічних закладів звільняються від Державної підсумкової атестації. Випуски 11 класів зможуть самостійно обрати спосіб оцінювання своїх результатів навчання – шляхом річного оцінювання, ДПА (іспит у школі) або ДПА у формі ЗНО.

Тобто якщо дитина не планує вступати до вищого навчального закладу, вона може отримати атестат без ЗНО і ДПА – оцінки виставлять за підсумком річних досягнень.

Тим, хто планує вступ, доведеться пройти ДПА 2021 у формі ЗНО з таких предметів:

Українська мова;

Математика;

Іноземна мова або історія України (на вибір);

Фізика, біологія, історія України, географія, іноземна мова, хімія (на вибір).

За результатами кожного іспиту учень отримає дві оцінки – за ЗНО (у сертифікат ЗНО) і за ДПА (у шкільний атестат). Після виконання завдань ЗНО з української мови та літератури вступники матимуть три оцінки:

за частину тесту з української мови (оцінка ДПА за шкалою 1-12 балів);

за весь тест з української мови та літератури (оцінка за ЗНО за шкалою 100-200 балів);

за завдання з української мови (оцінка за ЗНО за шкалою 100-200 балів).

Річ у тому, що цього року вступники, які подають документи на технічні спеціальності, можуть не виконувати завдання з української літератури.

ЗНО 2021 – графік

Кожен учасник тестування зможе зареєструватися на ЗНО з максимум п’яти предметів.

21 травня – хімія;

24 травня – німецька, французька та іспанська мови;

25 травня – англійська мова;

28 травня – математика;

1 червня – українська мова, українська мова і література;

4 червня – історія України;

7 червня – фізика;

10 червня – біологія;

15 червня – географія.

Додаткова сесія ЗНО

Вона відбудеться у період з 29 червня до 16 липня 2021 року.

Оголошення результатів

Стали відомі дати, коли абітурієнти дізнаються результати тестування.

Дати:

до 4 червня – хімія;

до 18 червня – іноземні мови;

до 22 червня – математика;

до 25 червня – українська мова, українська мова та література, історія України, біологія;

до 30 червня – географія;

до 23 липня – додаткова сесія.

ЗНО 2021 для випускників минулих років

Абітурієнти, які закінчили навчання у минулих роках, також зможуть стати учасниками зовнішнього незалежного оцінювання.

Крім того, їм дозволили використовувати сертифікати 2018-2020 років.

Правила проходження до пунктів тестування

У запрошенні-перепустці зазначається проміжок часу, протягом якого учаснику ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску. Вона передбачає проходження термометрії й ідентифікації учасників ЗНО.

Які документи потрібні:

оригінал сертифіката ЗНО;

паспорт або інший документ, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті;

запрошення-перепустка для участі у ЗНО, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Що можна брати з собою на ЗНО:

2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;

пляшечку з питною водою без етикетки;

засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл.

Вступ 2021 для випускників 9 класів

Учні, які закінчили 9 класи, зможуть вступити до закладів фахової передвищої освіти після проходження творчих конкурсів і вступних іспитів.

Цього року їх проводитимуть ще до подання документів. Крім того, термін проведення іспитів і творчих конкурсів значно розширили.

Вступна кампанія 2021 для учнів 9 класів розпочнеться наприкінці червня.

Як вступатимуть жителі ОРДЛО та Криму

Для жителів тимчасово окупованих територій в Україні діють спеціальні пільги – квота-2. На основі них абітурієнти з ТОТ можуть вступити до університетів на бюджетну форму навчання без ЗНО (для них передбачено 20% державного замовлення).

Однак за умовами квоти-2 вступник може претендувати на пільгове місце лише в одному навчальному закладі за одною спеціальністю.

Дітям з ОРДЛО та Криму не обов’язково мати український паспорт, достатньо буде свідоцтва про народження. А вступники, які не мають документа про освіту українського зразка, можуть отримати його через освітній центр. Для цього потрібно буде скласти два іспити з української мови та історії України, а потім – фаховий іспит для вступу в навчальний заклад.

Щоб скористатися квотою-2, абітурієнти мають звернутися до освітніх центрів Крим – Україна чи Донбас – Україна та повідомити про обраний ВНЗ та спеціальність. За допомогою них можна також отримати запрошення для перетину КПВВ.

Графік роботи освітніх центрів – з 7 червня до 24 вересня. Університети оприлюднюють списки зарахованих осіб на основі квоти до 20 липня.

Вступна кампанія 2021 – основні дати

Реєстрація електронних кабінетів вступників – з 1 липня.

Подати документи до ВНЗ можна буде з 14 липня.

Кінець приймання документів – 23 липня (за сертифікатами ЗНО), а для тих, хто вступає на основі творчих конкурсів чи співбесід, – до 16 липня .

(за сертифікатами ЗНО), а для тих, хто вступає на основі творчих конкурсів чи співбесід, – . Проведення творчих конкурсів і вступних іспитів – з 1 до 13 липня (бюджетна форма навчання), 14-23 липня (для контрактників).

Співбесіди – 17-19 липня.

До 28 липня ВНЗ оприлюднять рекомендації для зарахування на бюджет, не раніше 10 серпня – на контракт.

Подання документів на зарахування – до 23 липня (бюджет), для зарахування на контракт – до 2 серпня.

Зарахування студентів – не пізніше 9 серпня (бюджет) та до 11 серпня (контракт).

Вступ на магістратуру 2021

У 2021 році абітурієнти, які хочуть вступити на магістратуру, повинні скласти Єдиний вступний іспит з англійської мови, а також фахове випробування в університеті.

Студенти, які вступають на правничі спеціальності, повинні також пройти Єдине фахове вступне випробування у форматі ЗНО.

Реєстрація на проходження ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 11 травня до 3 червня включно. Тестування можна буде пройти з 30 червня до 2 липня.

Фахові іспити в університетах триватимуть з 19 липня до 30 липня. До 2 серпня навчальний заклад оприлюднить рекомендації на бюджетну форму навчання.