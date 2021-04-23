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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Продление адаптивного карантина: Кабмин сделал исключения для участников экзаменов

ЗНО, іспит, школа

Кабинет министров Украины разрешил проводить единый государственный квалификационный экзамен и тестовые экзамены Крок в регионах, которые входят в красную зону карантина.

Участникам внешнего независимого оценивания (ВНО) из Крыма и ОРДЛО можно не проходить самоизоляцию после поездок в регионы красной зоны.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины №405 о продлении адаптивного карантина до 30 июня 2021 года.

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Адаптивный карантин

Адаптивный карантин в Украине с разделением на красные, оранжевые, желтые и зеленые зоны, а также режим чрезвычайной ситуации продлили до 30 июня.

Такое решение 21 апреля принял Кабинет министров. После этого министр Кабмина Олег Немчинов заявил, что действие карантина могут продолжить и после 30 июня.

Источник: Кабмин

Фото: УНИАН

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