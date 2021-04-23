Вступ України до ЄС – скільки українців підтримують ініціативу

59% громадян України, які вважають своєю рідною мовою українську, і 28%, які вважають рідною російську мову, виступають за вступ країни до Європейського Союзу.

Про це свідчать дані соцопитування Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології.

Зокрема, у респондентів запитали, у якому інтеграційному напрямку повинна рухатися Україна.

Серед тих, хто вважає рідною українську мову, 59% висловилися за вступ в ЄС.

Натомість 7% опитаних – за вступ до Євразійського економічного союзу (Росія, Білорусь, Казахстан), 25% – не хочуть приєднуватися ні до якого союзу, а 9% не змогли відповісти.

Водночас 28% опитаних, хто вважає рідною російську мову, підтримують вступ до Євросоюзу, 29% громадян – за вступ в Євразійський економічний союз, 36% – взагалі не підтримують приєднання, а 7% – не змогли відповісти.

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Опитування проводилось з 16 до 27 лютого 2021 року серед 2 003 респондентів із усіх регіонів України, окрім тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та Криму. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Закон про мову

З липня 2019 року в Україні набув чинності закон про державну мову. Він визначає, що єдиною державною мовою в країні є українська.

Вона обов’язкова для органів державної влади і громадських сфер. Тому українською мовою повинні володіти громадяни, високопосадовці, адвокати, медики, керівники ВНЗ, судді, депутати.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва