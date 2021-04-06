У Запорізькій області скасували визнання російської мови регіональною

На Запоріжчині офіційно скасували рішення обласної держадміністрації про визнання російської мови регіональною на території області.

Рішення про визнання російської другою регіональною мовою ухвалили ще 16 серпня 2012 року, а скасував його Запорізький окружний адміністративний суд 24 березня 2021 року.

Згідно з Кодексом адміністративного судочинства України, рішення набирає чинності 23 квітня.

Голова Запорізької обласної ради Олена Жук запевнила, що депутати використовують виключно державну мову на сесіях та під час робочого листування, але громадяни, що звертаються до органів місцевого самоврядування, не відчувають дискримінації.

В Харкові російську мову позбавили статусу регіональної

Рішення про скасування статусу російської мови як регіональної Харківська облрада ухвалила ще у грудні 2018 року.

За відповідне рішення проголосували 3/4 ОДА, розповів депутат Харківської ОДА Дмитро Балух у Facebook.

Джерело: Запорізька ОДА