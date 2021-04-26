Компанія Нафтогаз встановила річний тариф на газ у розмірі 7,96 за куб. м. Він діятиме з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року.

У компанії зазначили, що чинних клієнтів автоматично переведуть на тарифний план Фіксований з 1 травня. А нові зможуть обрати тарифний план у заяві на приєднання. Також у Нафтогазі пояснили, що клієнт може достроково припинити термін дії тарифу, якщо захоче перейти на інший.

Крім того, незалежно від тарифного плану, споживачі щомісяця повинні будуть сплатити рахунок за газ по факту споживання до 25 числа наступного місяця.

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Клієнти, які мають пільги чи субсидії, також можуть підключитись до тарифного плану Фіксований, адже його зміна не впливає на їхню наявність чи нарахування.

Навпаки, у компанії переконують, що з річним тарифним планом можна легко та зручно розрахувати субсидії, оскільки ціна на газ є фіксованою на цілий рік.

Річний тариф на газ

У квітні цього року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила постанову, якою запроваджуються річний тариф на газ для побутових споживачів з 1 травня 2021 року.

Згідно з документом, усі компанії-постачальники повинні були до 25 квітня зробити розрахунки та оприлюднити на своїх сайтах річну ціну на газ.

Джерело: Нафтогаз