Одеса – батьківщина моди та гумору. А ще вона відома контрабандою та організованою злочинністю. Одним із таких авторитетів був знаний в одеських кварталах Мішка Япончик – Мойша Яків Меєр Вольф Вінницький за документами.

Гучна ж кримінальна біографія Япончика почалася у 1905 році. За вбивство поліцмейстера Япончика засудили до страти. Потім її замінили на 12 років в’язниці. Але незабаром одесит вийшов на волю. Всією територією колишньої Російської імперії прокотилася звістка про амністію.

Мішка Япончик повернувся до Одеси, де налагодив контакти із представниками усіх партій: анархістами, есерами та більшовиками. До його оточення належало і багато колишніх злочинців.

Під своє крило Япончик взяв ще й одеську богему. Його товариш – співак Леонід Утьосов. А також в друзях – письменник Ісаак Бабель.

Головний бандит Одеси мислив масштабно. Його цікавили не тільки гроші, а й влада. Награбоване Япончик вкладав у політичну організацію. Аби контролювати одеських бандитів, Мішка Япончик створив справжній злочинний кодекс.

– Вінницький привніс деякі поняття: жиганів, ворогів, пацанів, путьових, – говорить Олександр Саінчин, доктор юридичних наук, професор.

Япончик грабує підпільні казино та будинки розпусти. Збирає данину з буржуазії. Під час громадянської війни одеський авторитет допомагає більшовикам. Йому навіть дозволили сформувати полк, який повинен був воювати з Петлюрою.

І після смерті залишається чимало таємниць та легенд навколо Мішки Япончика.

В 30-х роках минулого століття кримінальний світ поступово ставав державою у державі. Кримінальна вертикаль була дуже схожа на партійну. Наприклад, процедура так званої коронації – коли надають статус злодія у законі.

Для цього злочинець повинен відбути вже достатній термін покарання за статтями. Але ніяких вбивств чи зґвалтувань. А також його повинні порекомендувати кілька відомих злодіїв у законі.

У кримінальному світі були навіть іспити. Потрібно було діставати гаманець із кишень так, щоб не було чутно дзвіночок. Почули – не склав.

Ранг злочинця визначали за татуюваннями. Це як знаки розрізнення на військовій формі. Тематика – переважно церковна. Начебто кількість куполів означає, скільки років він провів за ґратами.

Статусний атрибут – багатогранні зірки. Набиті на колінах – означають, що арештант ніколи не зламається перед режимом. А от зірки на плечах – принаймні колись, – належали до статусу злодія в законі.

Раніше для злодіїв у законі на розкішне життя було накладене табу. Не можна було мати будинок, дружину, дорогі автомобілі. У моді 90-х – малинові піджаки, дорогі маєтки та мерседеси.

Все більше кримінальна вертикаль набирала ознак бізнесу. Будь що можна було купити за гроші – навіть статуси злодіїв у законі.

– З’явились такі, що йдуть від батька до сина. Їх називають по-різному, це в основному грузинські кримінальники, їх називають там мандаринами, апельсинами, коли купують ці звання вже, – говорить Костянтин Стогній, телеведучий, полковник міліції у відставці.

Кримінальний світ 2000-х вже кардинально інший. З’явилися транзитні злодії у законі з Росії, з Кавказу. А особливо із Грузії, де лише за статус злодія можуть посадити до в’язниці.

В Україні є і свої так звані злодії у законі.

– Дехто каже, що той злодій кишеньковий? Він десь гаманець викрав. Ні, це людина, яка впливає взагалі на розвиток країни, це людина, яка спілкується з народними депутатами України, людина, яка має вплив на сфери економіки нашої, – говорить В’ячеслав Аброськін, кандидат юридичних наук, генерал поліції 2-го рангу.

Верхівка айсберга – три людини, за спиною яких тягнеться шлейф багаторічних відсидок. Це вони фактично правлять кримінальний бал в Україні.

– Ми зараз маємо лише трійку найвпливовіших крадіїв-авторитетів. Та всі вони українські – це Умка, це Нодар, це Льора Сумський, – говорить Валерій Кур, полковник міліції у відставці, ветеран карного розшуку України.

У злочинному світі вистачає своїх скандалів. Один із них – з так званим Нєдєлею. Це Андрій Недзельський. В ЗМІ його називали злодієм у законі.

– Нєдєля став зазіхати на місця позбавлення волі, де прерогатива була у Льори Сумського – от і почалися суперечки, – говорить Валерій Кур, ветеран карного розшуку України.

Оточення Нєдєлі, за інформацією Валерія Кура, вирішило йому помститися. Розбірки відбулися в одному з готелів Києва. Нєдєлю спитали, чи знає він конкретну людину. Той підтвердив.

Його звинуватили у співпраці із перевертнями у погонах, які допомагали усувати Нєдєлі конкурентів. Так відбулося розкоронування – позбавлення елітного для злочинців статусу злодія у законі. Це було два роки тому. Минулоріч до Нєдєлі прийшли з обшуками вже із поліції.

Сучасні злодії багато чому вчаться у попередників. І зокрема тому, як ховати награбоване. Є здогадки, що бандит Мішка Япончик зберігав скарби в одеських катакомбах, які досі не досліджені. Ховали, ймовірно, саме у цих лабіринтах. І не тільки зброю, а й коштовності.

Спроби відшукати скарби почалися одразу після смерті Япончика. Трапляються і досі. Але поки що все марно. Це залишається однією з нерозгаданих таємниць злочинного світу. Що тут правда – ще довго розбиратися історикам.

Хто такий Анар Мамедов і чому його застрелили

24 квітня у центрі Дніпра невідомий у масці застрелив 42-річного чоловіка. За попередніми даними, загиблий є уродженцем Азербайджану, а звуть його Анар Мамедов.

За даними ЗМІ, Анара Мамедова могли вбити через тісний зв’язок з криміналом. Разом з рідним братом Рамізом Мамедовим він очолює злочинну групу Мамедовські, яка займається постачанням наркотиків у Дніпропетровській області. Крім них до банди належать близько 50 осіб.