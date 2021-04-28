Одесса – родина моды и юмора. А еще она прославилась контрабандой и организованной преступностью. Одним из таких известных в одесских кварталах авторитетов был Мишка Япончик – по документам Мойша Яков Меер Вольф Винницкий.

Громкая криминальная биография Япончика началась в 1905 году. За убийство полицмейстера Япончика приговорили к смертной казни. Затем ее заменили на 12 лет тюрьмы. Вскоре по всей территории бывшей Российской империи прокатилась весть об амнистии – одессит вышел на свободу.

Мишка Япончик вернулся в Одессу, где наладил контакты с представителями всех партий: анархистами, эсерами и большевиками. В его окружение входило много бывших преступников.

Под свое крыло Япончик взял еще и одесскую богему. Его товарищ – певец Леонид Утесов. А также в друзьях – писатель Исаак Бабель.

Главный бандит Одессы мыслил масштабно. Его интересовали не только деньги, но и власть. Награбленное Япончик вкладывал в политическую организацию. Чтобы контролировать одесских бандитов, Мишка Япончик создал настоящий преступный кодекс.

– Винницкий привнес некоторые понятия: жиганов, врагов, пацанов, путевых, – говорит Александр Саинчин, доктор юридических наук, профессор.

Япончик грабит подпольные казино и публичные дома, собирает дань с буржуазии. Во время гражданской войны одесский авторитет помогает большевикам. Ему даже позволили сформировать полк, который должен был воевать с Петлюрой.

И после смерти остается немало тайн и легенд вокруг Мишки Япончика.

В 30-х годах прошлого века криминальный мир постепенно становился государством в государстве. Уголовная вертикаль была очень похожа на партийную. Например, процедура так называемой коронации, когда предоставляют статус вора в законе.

Для этого преступник должен отбыть уже достаточный срок наказания по статьям, но никаких убийств или изнасилований. Также его должны порекомендовать несколько известных воров в законе.

В криминальном мире были даже экзамены. Нужно было доставать кошелек из карманов так, чтобы не было слышно колокольчик. Услышали – не сдал.

Ранг преступника определяли по татуировками – это как знаки различия на военной форме. Тематика – преимущественно церковная. Количество куполов означает, сколько лет он провел за решеткой.

Статусный атрибут – многогранные звезды. Набитые на коленях – означают, что арестант никогда не сломается перед режимом. А вот на плечах – принадлежали к статусу вора в законе.

Ранее для воров в законе на роскошную жизнь было наложено табу. Нельзя было иметь дом, жену, дорогие автомобили. В моде 90-х – малиновые пиджаки, дорогие имения и мерседесы.

Все больше уголовная вертикаль набирала признаков бизнеса. Все можно было купить за деньги, даже статусы воров в законе.

– Появились переходящие от отца к сыну. Их называют по-разному, это в основном грузинские уголовники, их называют там мандаринами, апельсинами, когда покупают эти звания уже, – говорит Константин Стогний, телеведущий, полковник милиции в отставке.

Уголовный мир 2000-х уже кардинально другой. Появились некие транзитные воры в законе из России, с Кавказа. А особенно – из Грузии, где только за статус вора могут посадить в тюрьму.

В Украине есть и свои так называемые воры в законе.

– Некоторые говорят, что этот вор карманный? Где-то кошелек похитил. Нет, это человек, который влияет вообще на развитие страны, это человек, который общается с народными депутатами Украины, человек, который имеет влияние на сферы экономики, – говорит Вячеслав Аброськин, кандидат юридических наук, генерал полиции второго ранга.

Верхушка айсберга – три человека, за спиной которых тянется шлейф многолетних отсидок. Это они фактически правят уголовный балл в Украине.

– Мы сейчас получили лишь тройку самых влиятельных воров-авторитетов. И все они украинские — это Умка, это Нодар, это Лера Сумской, – говорит Валерий Кур, полковник милиции в отставке, ветеран уголовного розыска Украины.

Оказывается, в преступном мире хватает своих скандалов. Один из них – с так называемым Неделей. Это Андрей Недзельский. В СМИ его называли вором в законе.

– Неделя стал посягать на места лишения свободы, где прерогатива была у Леры Сумского — вот и начались споры, – говорит Валерий Кур, ветеран уголовного розыска Украины.

Окружение Недели, по информации Валерия Кура, решило ему отомстить. Разборки произошли в одном из отелей Киева. Неделю спросили, знает ли он конкретного человека. Тот подтвердил.

Его обвинили в сотрудничестве с оборотнями в погонах, которые помогали устранять Неделе конкурентов. Так его лишили элитного для преступников статуса вора в законе. Это было два года назад. В прошлом году к Неделе пришли с обысками уже из полиции.

Современные воры многому учатся у предшественников. И в частности тому, как прятать награбленное. Есть догадки, что бандит Мишка Япончик хранил сокровища в одесских катакомбах, которые до сих пор не исследованы. Хранил не только оружие, но и драгоценности.

Попытки отыскать сокровища начались сразу после смерти Япончика. Продолжаются до сих пор. Но пока все тщетно. Это остается одной из неразгаданных тайн преступного мира. Что здесь правда – еще долго разбираться историкам.

Кто такой Анар Мамедов и почему его застрелили

24 апреля в центре Днепра неизвестный в маске застрелил 42-летнего мужчину. По предварительным данным, погибший является уроженцем Азербайджана, а зовут его Анар Мамедов.

По данным СМИ, Анара Мамедова могли убить из-за тесной связи с криминалом. Вместе с родным братом Рамизом Мамедовым он возглавляет преступную группу Мамедовские, которая занимается поставкой наркотиков в Днепропетровскую область. Кроме них, в составе банды около 50 человек.