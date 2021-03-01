За рік розмір номінальної заробітної плати (з урахуванням премій, надбавок, відрахувань тощо) в Україні збільшився на 1,6 тис. грн. У січні 2021 року середня зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій склала 12 337 грн.

Минулого року вона становила 10 727 грн – це на 15% менше. Найвищі виплати у січні 2021 року отримали українці, які працюють у сфері фінансів та страхування. У середньому це 24 095 грн. На другому місці – представники IT-індустрії. Їм виплатили близько 21 941 грн.

За статистикою регіонів, найвищі зарплати у січні нарахували у Києві, в середньому – 17 533 грн. Найменше отримали жителі Кіровоградщини – близько 9 780 грн.

Середня зарплата в Україні у січні 2021

10 найприбутковіших професій в Україні

Стали відомі 10 найбільш високооплачуваних професій в Україні. Рейтинг склали на основі даних з різних платформ для пошуку роботи.

Хто отримує найвищі зарплати в Україні, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.