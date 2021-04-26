Нафтогаз України як постачальник “останньої надії” (ПОН) встановив ціну на газ у травні для клієнтів, які раптово втратили постачальника, 9.57 грн/куб. м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Станом на сьогодні в Україні майже 650 тис. таких домогосподарств.

Надалі такі клієнти мають обрати ринкову газову компанію та укласти з нею договір, щоб отримати вигідніші ціни.

Клієнти, які перейдуть до ГК Нафтогаз України як до ринкового постачальника зараз, у травні зекономлять 20% на платіжці за газ.

Нафтогаз закликає клієнтів ПОН не зволікати з обранням ринкової компанії та в найкоротші терміни подати заявку-приєднання.

Заявку на приєднання до ГК Нафтогаз України можна подати:

онлайн – на сайті gas.ua або у веб-версії Приват24;

офлайн – у відділеннях банку ПУМБ та мережі Ощадбанку.

Щоб оформити заявку клієнту потрібно:

заповнити коротку форму,

надати паспорт, ІПН, документ про право власності на житло та згоду співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників житла, а також вказати EIC-код (16-значний персональний газовий номер об’єкта).

Основними чинниками підвищення цін на газ в Україні є зростання ціни на природний газ у Європі. На травень вартість природного газу на європейських хабах сягнула майже 9 грн/куб. м в еквіваленті.

Причини зростання ціни на газ:

підвищений попит на ресурс через низьку середньомісячну температуру (цьогорічний квітень у середньому на 3°С холоднішим від кліматичної норми);

низькі запаси газу (станом на 22 квітня 2021 року підземні сховища Європи заповнені лише на 29%, що вдвічі менше, ніж у 2020 році);

зростання цін на емісію СО2 у Європі.

Річний тариф на газ

Компанія Нафтогаз встановила річний тариф на газ у розмірі 7,96 за куб. м. Він діятиме з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року.

Чинних клієнтів автоматично переведуть на тарифний план Фіксований із 1 травня. А нові зможуть обрати тарифний план у заяві на приєднання.

Клієнт може достроково припинити термін дії тарифу, якщо захоче перейти на інший.

Крім того, незалежно від тарифного плану, споживачі щомісяця повинні будуть сплатити рахунок за газ по факту споживання до 25 числа наступного місяця.

Джерело: Нафтогаз