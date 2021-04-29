Управління має бути без політики: що світ думає про звільнення Коболєва
США та посли Великої сімки відреагували на звільнення Андрія Коболєва з посади очільника Нафтогазу. У Державному департаменті США натякнули, що слід поважати корпоративне управління і зазначили, що прозорі призначення в енергетичному секторі – це ключ до реформ в Україні.
Кадрові зміни Нафтогазі прокоментували і посли Великої сімки – зокрема, зауважили, що ефективне управління державними підприємствами має відбуватися без політичного втручання.
Сам же Андрій Коболєв заявив, що буде оскаржувати своє звільнення.
Звільнення Коболєва
28 квітня стало відомо про звільнення Андрія Коболєва. Він займав цю посаду понад сім років. Замість нього Кабінет міністрів призначив очільником Нафтогазу Юрія Вітренка.
У компанії зміну керівництва назвали “юридичною маніпуляцією”. Сам Коболєв заявив, що звістку про звільнення дізнався з новин.