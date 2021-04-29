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Управління має бути без політики: що світ думає про звільнення Коболєва

США та посли Великої сімки відреагували на звільнення Андрія Коболєва з посади очільника Нафтогазу. У Державному департаменті США натякнули, що слід поважати корпоративне управління і зазначили, що прозорі призначення в енергетичному секторі – це ключ до реформ в Україні.

Кадрові зміни Нафтогазі прокоментували і посли Великої сімки – зокрема, зауважили, що ефективне управління державними підприємствами має відбуватися без політичного втручання.

Сам же Андрій Коболєв заявив, що буде оскаржувати своє звільнення.

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 Звільнення Коболєва

28 квітня стало відомо про звільнення Андрія Коболєва. Він займав цю посаду понад сім років. Замість нього Кабінет міністрів призначив очільником Нафтогазу Юрія Вітренка.

У компанії зміну керівництва назвали “юридичною маніпуляцією”. Сам Коболєв заявив, що звістку про звільнення дізнався з новин.

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