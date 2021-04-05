Без дахів і туалетів: як виглядають маленькі станції та як їх відновить Укрзалізниця

Мешканцям невеличких населених пунктів України доводиться очікувати на потяги у жахливих умовах. На таких станціях пасажири перебувають під відкритим небом, часто там немає навіть туалетів.

Нині на балансі Укрзалізниці перебувають 118 вокзалів та понад 2 тис. маленьких пасажирських зупинок і платформ. Повноцінно їх обслуговувати компанія не може через брак коштів.

Щоб поліпшити ситуацію з ними, нині в Укрзалізниці пропонують здавати вокзальні комплекси в оренду, тобто у концесію (передання у тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам, приватним особам).

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У концесійній угоді чітко пропишуть права тимчасових власників, з-поміж яких і право відкривати на вокзалах кав’ярні, кінотеатри чи магазини. Та головне зобов’язання – поліпшити зали очікування для пасажирів.

Рух потягів під час карантину

Під час дії карантину в Україні Укрзалізниця організувала спецрейси до регіонів, які перебувають у червоній зоні.

Так громадяни можуть потрапити до населених пунктів, де посилили карантин.

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