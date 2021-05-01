Ціна на газ 2021: з травня в Україні запрацювали базові річні тарифи – скільки платитимуть українці

Стали відомі базові ціни на газ, які українці платитимуть уже з 1 травня 2021 року та до 30 квітня 2022 року. Саме на річні, фіксовані пропозиції автоматично перевели усіх споживачів, котрі дотепер користувалися місячними цінами, що коливалися залежно від сезону.

Подавати додаткові заявки не потрібно. З травня кубометр палива за замовчуванням коштує однаково щомісяця: як взимку, так і влітку. Відповідні умови, нагадаємо, передбачені постановою регулятора – НКРЕКП.

За даними Інформаційно-консультаційного центру ГазПравда, на кінець квітня найнижчі річні ціни – від 7,88 грн до 7,96 грн за кубометр – запропонували чотири компанії.

Ціну 7,88 грн за кубометр запропонувало ДП Евода трейд КП Луцькводоканал, 7,89 грн – ТОВ Черкасигаз збут і ТОВ Уманьгаз збут, 7,96 грн – Газопостачальна компанія Нафтогаз України. По 7,98 грн за кубометр газ продаватимуть ТОВ Волиньелектрозбут і ТОВ Закарпаття Енергозбут.

Низка регіональних газзбутів оприлюднили єдину ціну в 7,99 грн за кубометр. Пропозиції решти компаній коливаються від 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр. І лише декілька компаній встановили значно вищі цінники: аж 13,5 грн за кубометр.

Водночас ціна на газ для клієнтів постачальника останньої надії (ПОН) у травні становить 9,57 грн за кубометр. Тож усіх клієнтів ПОН закликають обрати ринкового постачальника та укласти з ним договір, щоб отримати вигідніші ціни.

Чому газ дорожчає?

Попри формальне завершення опалювального сезону газ у Європі невблаганно дорожчає. З початку березня ціни на газових хабах зросли на третину – до понад €21 за МВт-год.

— Економіка в Європі відновлюється. Але разом із цим зростає попит на газ. Відповідно зростають і ціни. Сподіваюся, що в травні-червні вони стабілізуються, – пояснює генеральний директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Серед основних чинників росту цін на природний газ в Європі фахівці називають і підвищений попит через низьку температуру. Цьогорічний квітень видався справді прохолодним: в середньому на три градуси нижчим від кліматичної норми.

— Ціна на європейських газових хабах зараз підіймається. І це пов’язано з кількома причинами. По-перше, це – підвищений попит, через досить прохолодну погоду. Друге – це досить низькі запаси в сховищах. Прогноз на осінь ще більш невтішний. Швидше за все, ці ціни будуть ще більше зростати, – констатує координаторка житлово-комунальних і енергетичних програм Громадянської мережі Опора Тетяна Бойко.

Заготовлені на зиму обсяги в сховищах справді використали. Станом на 22 квітня ПСГ Європи були заповнені лише на 29%. Для порівняння: у травні 2020 року в сховищах було вдвічі більше газу.

Третій чинник – підвищений попит на газ для електрогенерації, який фіксують на тлі зменшення виробництва вітровими електростанціями. Водночас зростання цін дещо стримують стабільні постачання LNG. Проте в трейдерів є побоювання щодо постачань у літній період. Деякі з них вважають, що основні постачання перейдуть в азійський регіон.

Тож цілком імовірно, що цього літа відчутного сезонного подешевшання газу, як торік, очікувати не варто. А от коливання ціни вгору восени – цілком можливі. Відтак, фіксована базова річна ціна для українських споживачів справді стане своєрідним страхуванням від сезонних коливань, кажуть експерти.

— Наявність річного продукту стане елементом додаткового захисту для споживача. Для того, щоб він прогнозував, скільки він буде витрачати, та щоб він міг вчиняти заходи, які дозволять йому витрачати менше, – зазначає член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Ольга Бабій.

Опції річної ціни

Річну ціну фахівці недаремно називають страховкою. Адже, згідно з рішенням регулятора, річні ціни на газ ще можуть змінюватися, але лише в бік зниження. Про плани переглянути свою річну пропозицію вже з 1 травня, зокрема, повідомив Megawatt.

— З травня плануємо зменшити тариф, – пояснив співзасновник онлайн-сервісу купівлі газу та електроенергії Megawatt Костянтин Башкаленко.

Базові річні пропозиції не передбачають жодних передплат. Клієнти, як і раніше, мають сплачувати лише за спожитий об’єм газу за фіксованою ціною до 25 числа кожного місяця. Крім того, річні продукти так само доступні для отримувачів пільг та субсидій.

Альтернатива базовій ціні

Річна фіксована ціна буде базовою. Проте за бажанням кожен клієнт зможе змінити річний тарифний план на будь-який інший. Учасники ринку вже готують низку нових сезонних, а також річних (не базових) тарифних планів.

— Ми дамо всі інструменти та всі тарифні плани, які споживачам будуть комфортні. Хтось має гроші купити наперед – буде одна ціна. Хтось хоче свої витрати на кожен місяць розділяти, на рівні частини. Хтось хоче просто фіксований тариф. Для кожного клієнта буде свій продукт. Усе залежатиме від бажань клієнта, – пояснює директор дивізіону Роздрібний бізнес Групи Нафтогаз Максим Рабінович.

Причому споживачі, як і раніше, матимуть право змінювати не лише тарифний план, а й самого постачальника. Їх у країні – вже понад півсотні. І кожен має власні тарифні плани з різними умовами та цінами. Остаточний вибір – за споживачами.