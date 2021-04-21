Пандемія коронавірусу та карантинні заходи стали наслідком зростання тіньової економіки в України. У період з січня по вересень 2020 року рівень тіньової економіки у загальній частці ВВП склав 31%. Це на три відсоткових пункти перевищує показники 2019 року.

Про це свідчать дані Міністерства економічного розвитку України. Водночас експерти підкреслюють, що зростання тіньової економіки у 2020 році є меншим, порівняно з кризою 2014 року.

Діяльність, що розвивається поза державним контролем, виявили за допомогою методу збитковості підприємств. Зростання відбулося на 12 в.п. (до 32% від обсягу ВВП). У Мінекономіки пов’язують це зі зменшенням активності бізнесу внаслідок обмежувальних заходів.

Водночас за допомогою двох інших методів було зафіксовано спад тіньової економіки. Метод витрати населення – роздрібний товарообіг і послуги – на 1 в.п. (до 23% від ВВП), електричний метод – на 1 в.п. (до 25% від ВВП).

Експерти відзначають, що це є наслідком обмеження каналів просування тіньової економіки. Однак, за їхніми словами, це лише математичні показники.

Лише монетарний метод показав відсутність змін у тіньовій економіці (31% від ВВП).

ВВП України

За даними Держстату, у 2021 році ВВП України впав на 4%. До цього протягом чотирьох років валовий внутрішній продукт України зростав.

Номінальний ВВП станом на березень становить 4 194,1 млрд грн, а з розрахунку на одну особу – 100,47 тис. грн.