Від початку доби, 5 травня, на Донбасі зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Натомість українські бійці відкривали вогонь у відповідь на обстріли окупантів. Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Зокрема, поблизу Водяного російські бойовики чотири рази відкривали вогонь з артилерійських установок, мінометів та гранатометів.

Неподалік селища Новоолександрівка окупанти стріляли із мінометів, а біля Новозванівки – ще й з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Новомихайлівки збройні формування Росії двічі здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Біля населених пунктів Майорськ, Причепилівка та Гнутове вели вогонь із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Про дії бойовиків РФ повідомили представникам ОБСЄ.

Підрив військових на Донбасі

26 квітня на Донбасі підірвався автомобіль, у якому їхали українські військові. У результаті трагедії загинув один боєць ЗСУ, ще троє чоловіків отримали поранення.