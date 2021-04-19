Телеканал XSPORT та платформа Watched стали новими учасниками Ініціативи ‎Чисте небо

До спільноти гравців медіаринку, які активно відстоюють захист прав інтелектуальної власності, доєдналися телеканал XSPORT та платформа для досліджень контенту Watched, ставши учасниками Ініціативи Чисте небо.

В’ячеслав Мієнко, керівник Ініціативи, вітає нових учасників у ‎Чистому небі та наголошує, що розширення спільноти сигналізує про підвищення готовності гравців медіаринку активніше захищати контент від крадіїв.

‎- Безумовно, антипіратський напрямок роботи для будь-якої компанії потребує постійної уваги та зусиль, але реалії є такими, що моніторинг та різноманітні способи захисту контенту від незаконного використання мають стати невід’ємною складовою кожного бізнесу у медіаіндустрії, – зазначає В’ячеслав Мієнко.

За словами Мієнка, кожен, хто докладає цих зусиль, відчуває результат у підвищенні стабільності власного бізнесу, який розхитує піратство.

Також він наголосив, що в рамках Ініціативи Чисте небо учасники мають можливість ефективно використовувати інструменти захисту інтелектуальної власності та отримувати підтримку в цьому напрямку — це внесок у добробут сфери медіа в Україні і не тільки.

XSPORT — український мультиспортивний канал, який активно та оптимістично підтримує боротьбу з крадіями контенту.

Олег Шадрунов, генеральний директор телеканалу, запевняє, ‎що захист авторських прав в Україні вже не є нерозв’язною проблемою, як це було в минулому.

Завдяки таким ініціативам, як Чисте небо, міжнародним практикам і сервісам вже можна спокійно обмежити несанкціонований доступ до авторського контенту і захистити його від незаконного поширення.

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Ще один новий учасник Ініціативи – платформа Watched за допомогою штучного інтелекту аналізує відеоконтент до його релізу та надає компаніям, які займаються створенням і дистрибуцією контенту, інструменти оцінки його ефективності, зокрема в аспекті anti-piracy.

Олексій Шалденко, CEO компанії, наголошує, що рішення доєднатися до Ініціативи Чисте небо саме й було продиктовано необхідністю посилити захист контенту як профілактично, інформуючи компанії про необхідність уваги до цього питання та про наявні інструменти захисту, так і за фактом порушення права інтелектуальної власності.

– Ми хочемо максимально підтримувати своїх клієнтів та знижувати кількість випадків піратства, – каже Олексі Шалденко.

Як повідомляє Микола Фаєнгольд, заступник керівника Ініціативи Чисте небо, кожен новий учасник Чистого Неба підкріплює їхні наміри та відчуття, що вони рухаються в правильному напрямку.

Особливо приємно, що всеукраїнський телеканал, який має права на спортивний контент, поділяє їхні принципи.

Адже на початку створення ініціативи ринок мав сумнів щодо можливості існування дієвої організації для захисту авторських прав в Україні.

А на сьогодні вони не просто мають можливість вносити піратські сайти до світових блеклистів, вони комплексно співпрацюють з державними інституціями, з міжнародними партнерами та розвивають антипіратські ініціативи на законодавчому рівні‎.

Нагадуємо, що Ініціатива Чисте небо відкрита для нових учасників, які зможуть отримати доступ до низки корисних сервісів, зокрема до внесення ресурсів, які нелегально розмістили їхній контент, на blacklists.org.ua та міжнародну платформу Всесвітньої організації із захисту інтелектуальної власності WIPO ALERT Database.

Також є можливість отримати допомогу у виявленні нелегальних розміщень контенту в мережі, блокування фінансових потоків піратів у банках і платіжних системах (Visa/MasterCard) тощо.

Заявки на вступ можуть подавати продакшн-компанії, іноземні телеканали та правовласники, рекламні агентства, провайдери програмних послуг та всі інші гравці ринку, які відчувають відповідальність за захист прав інтелектуальної власності та розвиток креативної індустрії.

Ініціатива ‎Чисте небо оголосила всеукраїнський конкурс для молоді

Антипіратська Ініціатива Чисте небо оголосила всеукраїнський конкурс для молоді Дивись легально.

До участі у конкурсі запрошуються учні закладів вищої освіти віком від 17 до 22 років, які мають переконання, що автори контенту повинні отримувати чесну винагороду за свою роботу та бажають, щоб в Україні розвивався якісний і легальний контент.