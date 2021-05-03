PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Марія Степанюк |

Вступ України до НАТО обговорять на саміті у червні

Дуда та Зеленський у Варшаві

Питання вступу України до Північноатлантичного Альянсу обговорюватиметься у червні під час саміту НАТО.

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

— Я казав президенту Зеленському щодо майбутнього саміту Бухарестської дев’ятки – країн НАТО нашого регіону, що відбудеться через тиждень у Бухаресті. Ми обговорюватимемо безпеку. Думаю, що питання України та Білорусі буде там важливою темою, особливо України та російської присутності біля її кордонів, – сказав Дуда.

Також президент Польщі нагадав, що у середині червня відбудеться саміт НАТО, під час якого буде обговорюватися питання безпеки в Україні.

— По-перше, це питання безпеки України та всієї Центральної Європи. А по-друге, це також питання формальної вказівки Україні шляху, яким вона повинна рухатися у напрямку членства у НАТО, дорожньої карти до цього членства, яке має фундаментальне значення і за яке бореться Україна, – додав Дуда.

Читайте
Балтія, Польща та США – підтримають. Які шанси вступу України до НАТО

Візит Зеленського до Польщі

3 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі для відзначенні 230-річчя Конституції.

Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою і лідерами інших держав.

Детальніше про візит Зеленського до Польщі читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Офіс президента

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка