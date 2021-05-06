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Факты / Украина / Политика
Марія Степанюк |

США поддержали получение Украиной ПДЧ в НАТО — Ермак

США поддержали получение Украиной ПДЧ в НАТО — Ермак

Во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского американская сторона полностью поддержала получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Мы получили очередное подтверждение о полной поддержке возможного получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО. Стоит отметить, что в Альянсе много участников помимо США, поэтому работа продолжается.

США наш стратегический партнер и полностью поддерживает вступление в НАТО, — сказал Ермак.

Ермак отметил, что пока нет подтверждения участия Зеленского в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе.

— Сейчас отсутствуют какие-либо подтверждения участия президента Украины в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, в рамках которого запланировано обсуждение получения Украиной Плана действий относительно вступления в Альянс, — добавил он.

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Членство Украины в НАТО

3 мая президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал, что вопрос вступления Украины в Североатлантический Альянс будет обсуждаться в июне во время саммита НАТО.

Также на саммите НАТО обсудят вопросы безопасности в Украине.

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