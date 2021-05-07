Перемовини тривають: Стефанішина про участь України в саміті НАТО

Участь у саміті НАТО країн-партнерів визначається в двосторонньому діалозі, щодо України перемовини тривають. Так віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина прокоментувала інформацію у соцмережах про те, що Україну нібито не запросили.

Вона наголосила, що порядок денний саміту НАТО ще не затверджено – відома лише дата (14 червня).

– Саміт проводиться за участі країн-членів Альянсу. Формат участі в ньому партнерів, зокрема України, визначається в двосторонньому діалозі. Ця робота ще триває, і зарано остаточно говорити про її результати, – написала Стефанішина у соцмережі.

Водночас віце-прем’єр запевнила, що інтенсивність діалогу Україна-НАТО залишається високою, продовжується робота за конкретними напрямками у рамках Партнерства розширених можливостей.

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– Під час свого візиту до Брюсселю 17-18 травня обговорюватиму всі важливі питання взаємодії Україна-НАТО, – підсумувала вона.

Саміт НАТО у червні 2021

7 травня стало відомо, що порядок денний саміту лідерів 30 країн-членів НАТО оприлюднять ближче до 14 червня – дня проведення заходу в Брюсселі.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг розповів, що він буде змістовним і далекоглядним.

Фото: Ольга Стефанішина