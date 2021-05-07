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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Переговоры продолжаются: Стефанишина об участии Украины в саммите НАТО

Ольга Стефанішина

Участие в саммите НАТО стран-партнеров определяется в двустороннем диалоге, по Украине переговоры продолжаются. Так вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина прокомментировала информацию в соцсетях о том, что Украину якобы не пригласили.

Она подчеркнула, что повестка дня саммита НАТО еще не утверждена — известная только дата (14 июня).

— Саммит проводится при участии стран-членов Альянса. Формат участия в нем партнеров, в частности Украины, определяется в двустороннем диалоге. Эта работа еще продолжается, и рано окончательно говорить о результатах, — написала Стефанишина в соцсети.

В то же время вице-премьер заверила, что интенсивность диалога Украина-НАТО остается высокой, продолжается работа по конкретным направлениям в рамках Партнерства расширенных возможностей.

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— Во время своего визита в Брюссель 17-18 мая буду обсуждать все важные вопросы взаимодействия Украина-НАТО, – подытожила она.

Саммит НАТО в июне 2021

7 мая стала известно, что повестку дня саммита лидеров 30 стран-членов НАТО обнародуют ближе к 14 июня — дню проведения мероприятия в Брюсселе.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг рассказал, что она будет содержательной и дальновидной.

Фото: Ольга Стефанішина

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