Порядок денний саміту лідерів 30 країн-членів НАТО оприлюднять ближче до 14 червня, дня проведення заходу в Брюсселі.

Про це повідомив офіційний представник Альянсу зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі.

– Формат і порядок денний саміту НАТО, який відбудеться 14 червня, будуть оголошені ближче до цієї дати. Як сказав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, лідери НАТО матимуть змістовний і далекоглядний порядок денний, в основі якого буде ініціатива НАТО-2030, – зазначив він.

Зазначимо, в соцмережах з’явилася інформація, що Україну нібито не запросили взяти участь в нинішньому саміті Альянсу. Водночас 21 жовтня 2020 року генеральний секретар НАТО Столтенберг заявив, що Альянс проконсультується з Україною і Грузією щодо формування бачення стратегії НАТО-2030.

Разом з тим експертна група щодо розробки стратегії НАТО-2030 рекомендує зміцнити відносини з Україною. Столтенберг раніше сказав, що продовжить консультації щодо стратегії НАТО-2030, а потім підготує рекомендації для лідерів країн-членів НАТО.

Членство України в НАТО

На початку травня президент Польщі Анджей Дуда під час спільної прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським повідомив, що питання вступу України в НАТО буде обговорюватися в червні під час саміту Альянсу.

Крім того, на саміті НАТО обговорять питання безпеки в Україні.