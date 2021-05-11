Метінвест суттєво збільшив обсяг податків для сплати

Група Метінвест, як очікується, в січні-червні 2021 року збільшить сплату податку на прибуток у понад сім разів порівняно з аналогічним періодом 2020 року – до 10,2 млрд грн.

Про це повідомило джерело в податкових органах.

У свою чергу в Метінвесті підтвердили інформацію про істотне зростання платежів з податку на прибуток у першому півріччі.

– Підприємства Групи Метінвест (периметр МСФЗ і асоційовані компанії) в першому півріччі 2021 року заплатять податок на прибуток, поповнивши державний бюджет на 10,2 млрд грн (для порівняння – в першому півріччі 2020 року сплачений податок на прибуток становив близько 1,4 млрд грн), – повідомили в компанії.

У компанії також додають, що за підсумками півріччя виплати податку на прибуток зросли в 7,4 раза.

Це безпрецедентне збільшення податкових виплат під час пандемії коронавірусу дасть змогу підтримати міста, в яких працюють підприємства Метінвесту, своєчасно і в повному обсязі виплачувати заробітні плати працівникам комунальної сфери та медикам.

При цьому в групі нагадали, що Метінвест – один із найбільших платників податків в Україні.

Так, у 2020 році компанія збільшила виплату податків на 5% – до 22,1 млрд грн порівняно з 2019 роком. Раніше група повідомляла, що за 15 років своєї роботи перерахувала до бюджетів усіх рівнів 165 млрд грн.

Також повідомлялося, що на початку поширення коронавірусу Метінвест вирішив відмовитися від податкових канікул, наданих бізнесу, щоб підтримати його під час пандемії.

Сума податків, виплачених підприємствами групи до місцевих бюджетів у пільговий період, перевищила 50 млн грн (податок на землю та податок на нерухомість).

Це також дало змогу містам забезпечувати лікарні всім необхідним, виплачувати зарплату працівникам комунальних підприємств і проводити протиепідемічні заходи.

Крім того, криворізькі підприємства Метінвесту – Інгулецький, Центральний і Північний ГЗК – в липні-вересні 2020 року перерахували в казну міста прибутковий податок і плату за землю в подвійному розмірі.

За цей період Метінвест додатково поповнив бюджети всіх рівнів на 113 млн грн, з яких Кривий Ріг отримав 78 млн грн.

Метінвест ухвалив Кодекс ділового партнерства

Група Метінвест ухвалила Кодекс ділового партнерства, щоб гарантувати виключно чесні ділові відносини між компанією та її партнерами.

У компанії наголосили, що мета кодексу – встановити чіткі стандарти відповідності етичних принципів і вимог у частині ведення бізнесу, якими мають керуватися як наявні партнери, так і нові постачальники.