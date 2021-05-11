Метинвест существенно увеличил объем выплачиваемых налогов

Группа Метинвест, как ожидается, в январе-июне 2021 года увеличит уплату налога на прибыль более чем в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 10,2 млрд грн.

Об этом сообщил источник в налоговых органах.

В свою очередь в Метинвесте подтвердили информацию о существенном росте платежей по налогу на прибыль в первом полугодии.

— Предприятия группы Метинвест (периметр МСФО и ассоциированные компании) в первом полугодии 2021 года заплатят налог на прибыль, пополнив государственный бюджет на 10,2 млрд грн (для сравнения – в первом полугодии 2020 года уплаченный налог на прибыль составил около 1,4 млрд грн), — сообщили в компании.

В компании также добавляют, что по итогам полугодия выплаты налога на прибыль выросли в 7,4 раза.

Это беспрецедентное увеличение налоговых выплат во время пандемии коронавируса позволит поддержать города, в которых работают предприятия Метинвеста, своевременно и в полном объеме выплачивать заработные платы работникам коммунальной сферы и медикам.

При этом в группе напомнили, что Метинвест – один из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Так, в 2020 году компания увеличила выплату налогов на 5% – до 22,1 млрд грн по сравнению с 2019 годом. Ранее группа сообщала, что за 15 лет своей работы перечислила в бюджеты всех уровней 165 млрд грн.

Также сообщалось, что в начале распространения коронавируса Метинвест решил отказаться от налоговых каникул, предоставленных бизнесу, чтобы поддержать его во время пандемии.

Сумма налогов, выплаченных предприятиями группы в местные бюджеты в льготный период, превысила 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость).

Это также позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать зарплату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия.

Кроме того, криворожские предприятия Метинвеста – Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи – в июле-сентябре 2020 года перечислили в казну города подоходный налог и плату за землю в двойном размере.

За этот период Метинвест дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 млн грн, из которых Кривой Рог получил 78 млн грн.

Метинвест принял Кодекс делового партнерства

Группа Метинвест приняла Кодекс делового партнерства, чтобы гарантировать исключительно честные деловые отношения между компанией и ее партнерами.

В компании подчеркнули, что цель кодекса – установить четкие стандарты соответствия этических принципов и требований в части ведения бизнеса, которыми должны руководствоваться как существующие партнеры, так и новые поставщики.