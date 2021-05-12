До 2025 року ЗСУ буде укомплектовано кадровими військовими на 80-90% – Хомчак

До 2025 року Україна буде забезпечена кадровими військовими на 80-90% та військовими, які підписали контракт на службу у резерві на 10-20%.

Про це під час виступу на форумі Україна 30. Безпека держави повідомив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

Головнокомандувач ЗСУ представив п’ять основних цілей для реформування української армії, серед яких – професійний і вмотивований персонал, а також військовий резерв.

– Вона (стратегічна ціль, – Ред.) передбачає практичне впровадження способу доукомплектування бойових військових частин резервістами без оголошення мобілізації. Розвиток системи військової освіти та науки, охорони здоров’я і соціального захисту військовослужбовців, підвищення ролі сержантського та старшинського складу.

Хомчак наголосив, що наявність резервних військовослужбовців забезпечить доукомплектування армії під час мобілізації, розгортання територіальної оборони та поповнення складу у разі можливих втрат.

Реформування армії

Під час виступу на форумі головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак представив план реформування української армії. Він передбачає п’ять основних стратегічних цілей.

Серед них – об’єднане керівництво, військовий резерв, розвинена інфраструктура, новітня техніка тощо.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ