Флагман Держприкордонслужби Георгій Куроп’ятников від Одеського узбережжя вийшов у Чорне море. Майже в той самий час від протилежного берега, із грузинського Батумі відшвартовується інший корабель – катер берегової охорони США Гемілтон.

Український і американський кораблі повинні зустрітися в точці рандеву. Вона розташована у нейтральних водах Чорного моря.

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Український корабель нещодавно було модернізовано – встановлено новітню систему радіолокаційного стеження. Це корабель, який Україні вдалося вчасно вивести з окупованого Криму в 2014 році. Серед його екіпажу є ті, кому довелося тоді покинути півострів.

Незважаючи на зовнішній спокій, команда максимально зосереджена: розуміють, що будь-якої миті може бути провокація російської ФСБ.

Головний об’єкт протистояння – це бурові вишки Голіцинського газового родовища. Окупанти їх захопили ще у 2014 році. Тепер використовують, крім видобутку газу, також для установки радіолокаційних систем.

Це було найперспективніше українське родовище. Тепер Москва краде звідси 2 млрд м³ газу щорічно. Тож ставки для Кремля високі, а тому на українських прикордонників може чекати будь-що.

Український командир проклав курс між вишками Одеського газового родовища, щоб росіяни не намагалися перешкоджати. Але вже вночі на горизонті з’являється судно, яке поспішає з боку окупованого Криму. Його пеленгують радари.

Корабель ФСБ розпізнали за візуальними характеристиками.

Він не просто чергував поруч із українським кораблем. Сторожовик ФСБ починає небезпечні маневри. Попри те, що на морі – чотирибальний шторм. Він без попередження йде на зближення.

Але українському кораблю вдалося обіграти росіян: швидко розвернувшись, наш корабель зайшов до росіян, як кажуть моряки, просто в корму.

Зрозумівши це, окупанти виходять на зв’язок із вимогами покинути економічну зону Російської Федерації. Дивна логіка – українську зону вони називають російською. Українці залишаються чекати у точці рандеву на американців, а росіяни зону наших навчань залишати відмовляються.

На ранок на обрії з’являється американський Гемілтон.

Це один із найсучасніших кораблів берегової охорони США. Його постійне місце базування – в італійському Неаполі. Коли росіяни помічають американський корабель, вони намагаються його зупинити.

Це все тому, що Гемілтон споряджений легким озброєнням. А на його борту є ще й гелікоптер, і найголовніше – найсучасніша радіолокаційна апаратура. Це своєрідні очі, які дозволяють бачити майже все, що планують росіяни.

Окупанти розуміють, що на екіпаж корабля США вплинути не спроможні – й знову переключаються на український.

Цей російський корабель з бортовим номером 351 було визначено як Бездоганний. Саме він намагався зрізати наш курс у ніч перед першим днем навчань і досі супроводжує українсько-американську групу.

У радіоефірі звучать прямі погрози:

– Ви наближаєтесь до небезпечної зони! Російська Федерація не нестиме відповідальності, якщо ваш корабель буде пошкоджено! В цій зоні відбуваються навчання з використанням артилерії та ракетної зброї.

Ні українці, ані американці на це не ведуться. І продовжують спільні навчання. Вони проводять тренувальне злагодження. Умови фактично наближені до бойових.

До навчань кораблів Держприкордонслужби та берегової охорони США приєднуються й українські військово-морські сили. Це катер Айленд, який Вашингтон передав Києву три роки тому.

Кораблі відпрацьовують тактичні маневрування. Моряки – взаємодію у небі та на морі, застосовуючи американський гвинтокрил. Наступний етап – кораблі захищаються від умовної повітряної атаки, яку імітує вже український вертоліт!

Під кінець навчань із води дістають манекен – ніби це постраждала людина. Його підіймають на борт українського військового катера. Вже після заходу до порту Одеси учасники підбивають підсумки навчань, які росіянам зірвати не вдалося.

Небезпека ескалації у Чорному морі залишається. Минулого місяця Росія стягнула до окупованого Криму кораблі одразу трьох флотів – Каспійського, Балтійського та Північного.

Водночас в українців залишається тільки вузький коридор для заходу в порти одеського регіону. Росіяни свідомо ускладнюють торгівлю з Україною. Цей коридор пролягає між захопленими газовими платформами та островом Зміїний. Постійно існує ризик його блокування з боку окупантів.

Цього тижня корабель Гемілтон відправився далі Чорним морем – у американців заплановані ще й навчання із Румунією.

Тим часом у чорноморську акваторію зайшов ще й французький корвет Командир Біро. Тож НАТО демонструє Росії – альянс тримає руку на пульсі ситуації у Чорному морі.

Україно-американські навчання завдали багато клопоту росіянам, які намагаються показати себе господарями Чорного моря, всупереч міжнародному морському праву.

ЗСУ візьмуть участь у навчаннях Defender Europe-21

Військові Збройних сил України візьмуть участь у деяких заходах багатонаціональних навчань США Defender Europe-21.

Зокрема українські військові долучаться до одного з головних заходів навчань – Dynamic Front, який буде проводитись на полігоні Графенвер у Німеччині й передбачає відпрацювання взаємосумісності та здатності працювати як єдина бойова артилерійська сила.