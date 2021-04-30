Шевченківський райсуд Києва відпустив під цілодобовий домашній арешт Андрія Антоненка, якого звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Відповідне рішення ухвалили 30 квітня.

Також суддя зобов’язав Антоненка носити електронний засіб контролю, тобто браслет.

Військовий ССО та музикант гурту Riffmaster Андрій Антоненко перебував у СІЗО з 14 грудня 2019 року. Захист Антоненка клопотав про зміну запобіжного заходу: відпустити під особисте зобов’язання або взяття на поруки. Прокурор у справі зазначив, що не заперечує і покладається на розсуд судді. Адвокати музиканта постійно просили про пом’якшення запобіжного заходу, але раніше прокуратура була проти цього. Читайте Білоруський інформатор дав Україні свідчення щодо вбивства Шеремета - Аваков Справа Шеремета Журналіст Павло Шеремет загинув у центрі Києва 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

У справі про його вбивство фігурує три людини – медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, а також музикант Андрій Антоненко. Їм вручили підозри.

Досудове слідство щодо підозрюваних завершили 22 травня 2020 року, а 25 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення про розгляд справи по суті судом присяжних.

Антоненко перебуває під вартою, Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом, а на Дугарь наклали особисті зобов’язання.

23 березня Шевченківський районний суд Києва вкотре продовжив дію запобіжного заходу трьом обвинуваченим. Детальніше про справу Шеремета читайте на Фактах ICTV.