Тупицький не прийшов на засідання суду з обрання йому запобіжного заходу

Олександр Тупицький не з’явився на засідання, на якому йому мали обрати запобіжний захід.

З цієї причини Печерський районний суд міста Києва переніс засідання на іншу дату – 7 квітня о 10.00.

Згідно з чинним законодавством, суд може розглянути справу лише за участі обвинуваченого. Оскільки Тупицький не прийшов на засідання, то суд ухвалив рішення його перенести.

Адвокат Тупицького Олександр Телешецький сказав, що його підзахисний приїхав разом з ним. Проте він – охоронювана особа. Охорона Тупицького доповіла про те, що забезпечити його безпеку під час цього засідання – неможливо.

Справа Тупицького

Наприкінці 2020 року ДБР оголосило підозру Олександру Тупицькому за неправдиві показання, штучного створення доказів та підкуп свідка (щоб той відмовився від надання свідчень). Прокуратура звернулася до суду з клопотанням обрати Тупицькому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 45 тисяч гривень, проте колишній суддя не прийшов на засідання 2 квітня.

Голова НАЗК склав щонайменше три протоколи на Тупицького. Вони стосувалися його під час голосування щодо декларування земельної ділянки у Криму та видання незаконних розпоряджень під час свого відсторонення з посади. Згодом президент Володимир Зеленський позбавив Олександра Тупицького статусу судді Конституційного суду України. Однак Верховний суд скасував це рішення.

Фото: КСУ