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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Тупицький не прийшов на засідання суду з обрання йому запобіжного заходу

Олександр Тупицький не з’явився на засідання, на якому йому мали обрати запобіжний захід.

Олександр Тупицький

З цієї причини Печерський районний суд міста Києва переніс засідання на іншу дату – 7 квітня о 10.00.

Згідно з чинним законодавством, суд може розглянути справу лише за участі обвинуваченого. Оскільки Тупицький не прийшов на засідання, то суд ухвалив рішення його перенести.

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Адвокат Тупицького Олександр Телешецький сказав, що його підзахисний приїхав разом з ним. Проте він – охоронювана особа. Охорона Тупицького доповіла про те, що забезпечити його безпеку під час цього засідання – неможливо.

Справа Тупицького

Наприкінці 2020 року ДБР оголосило підозру Олександру Тупицькому за неправдиві показання, штучного створення доказів та підкуп свідка (щоб той відмовився від надання свідчень). Прокуратура звернулася до суду з клопотанням обрати Тупицькому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 45 тисяч гривень, проте колишній суддя не прийшов на засідання 2 квітня.

Голова НАЗК склав щонайменше три протоколи на Тупицького. Вони стосувалися його під час голосування щодо декларування земельної ділянки у Криму та видання незаконних розпоряджень під час свого відсторонення з посади. Згодом президент Володимир Зеленський позбавив Олександра Тупицького статусу судді Конституційного суду України. Однак Верховний суд скасував це рішення.

Фото: КСУ

Джерело: Укрінформ

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