14 травня міністр розвитку економіки Ігор Петрашко написав заяву про відставку.

Водночас Фактам ICTV з власних джерел стало відомо, що на його місце пропонуватимуть чинного очільника Державної податкової служби Олексія Любченка. Що про нього відомо – читайте у нашому матеріалі.

Біографія Любченка

49-річний Олексій Любченко родом з Черкаської області. У 1993 році він закінчив Київський державний економічний університет за спеціальністю Економічне і соціальне планування, є доктором економічних наук.

Свого часу Любченко обіймав різні владні посади у Черкаській області. Так, на початку 1998 року він був начальником управління економіки та майна Черкаської обласної державної адміністрації і обіймав посаду заступника міського голови з питань діяльності органів ради.

Крім того, з вересня 1998 по лютий 1999 року Любченко був заступником начальника управління з питань економіки Черкаської ОДА, а з лютого 2003 по 2005 рік – головою Державної податкової адміністрації в Черкаській області.

На державному рівні високі посади Олексій Любченко почав обіймати з 2009 року, коли його призначили заступником голови Державної податкової адміністрації України.

Також посадовець свого часу був директором департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України і першим віце-президентом ПАТ Украгрохімхолдинг, яким залишається і донині.

З 2014 по 2015 рік Олексій Любченко був радником керівника Держфіскальної служби, а 29 квітня 2020 року Кабінет міністрів призначив його головою Державної податкової служби України.

14 квітня 2021 року уряд знову перепризначив Олексія Любченка на посаду. Згідно з рішенням Кабміну, він повинен очолювати податкову службу ще п’ять років.

Декларація Любченка

Згідно з декларацією про доходи за 2020 рік, в Олексія Любченка у спільній з родиною власності є чотири квартири (дві у Києві і дві у Черкасах і області). Крім того, на дружину очільника податкової зареєстрований автомобіль Land Rover 2013 року випуску і катер Bombardier Utopia 205.

Також Любченко вказав у декларації ювелірні вироби та годинники марки Breguet, які є у нього і його дружини.

За 2020 рік на посаді очільника Державної податкової служби Олексій Любченко отримав 525 943 грн зарплати, а на посаді віце-президента ПАТ Украгрохімхолдинг – 67 655 грн.

Крім того, Любченко зберігає у банку понад 580 тис. грн, понад $80 тис., а також $12 тис. і €14 тис.

Кадрові зміни в уряді

Заяву про звільнення подав не лише міністр розвитку економіки Ігор Петрашко. Так, 14 травня стало відомо, що в Верховну Раду внесли подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова з посади.

Відповідний документ про звільнення очільника МОЗ до парламенту надійшов від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Фото: Державна податкова служба